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Испания
16 июля 2025, 14:57 |
85
0

Федерико Вальверде стал рекордсменом топ-5 лиг прошлого сезона

Игрок «Реала» сыграл наибольшее количество минут среди всех игроков во всех турнирах

16 июля 2025, 14:57 |
85
0
Федерико Вальверде стал рекордсменом топ-5 лиг прошлого сезона
Getty Images/Global Images Ukraine. Федерико Вальверде

Завершился футбольный сезон 2024/25. Известный портал Transfermarkt подвел итоги топ-5 европейских чемпионатов в разрезе игрового времени, сыгранного игроками во всех турнирах (включая выступления за сборные).

Федерико Вальверде стал рекордсменом по количеству сыгранных минут (6480).

Топ-20 данного рейтинга выглядит следующим образом:

  • 6 480 – Федерико Вальверде (Реал, сборная Уругвая)
  • 5 994 – Бруну Фернандеш (Манчестер Юнайтед, сборная Португалии)
  • 5 926 – Майк Меньян (Милан, сборная Франции)
  • 5 844 – Ашраф Хакими (ПСЖ, сборная Марокко)
  • 5 787 – Тиджани Рейндерс (Милан, сборная Нидерландов)
  • 5 738 – Йозуа Киммих (Бавария, сборная Германии)
  • 5 707 – Джуд Беллингем (Реал, сборная Англии)
  • 5 609 – Орельен Чуамени (Реал, сборная Франции)
  • 5 544 – Джонатан Та (Байер, сборная Германии)
  • 5 527 – Килиан Мбаппе (Реал, сборная Франции)
  • 5 461 – Йошко Гвардиол (Манчестер Сити, сборная Хорватии)
  • 5 446 – Вирджил ван Дейк (Ливерпуль, сборная Нидерландов)
  • 5 430 – Давид Райя (Арсенал, сборная Испании)
  • 5 425 – Уильям Салиба (Арсенал, сборная Франции)
  • 5 397 – Ламин Ямал (Барселона, сборная Испании)
  • 5 385 – Грегор Кобель (Боруссия, сборная Швейцарии)
  • 5 384 – Жуль Кунде (Барселона, сборная Франции)
  • 5 347 – Витинья (ПСЖ, сборная Португалии)
  • 5 310 – Ян Облак (Атлетико, сборная Словении)
  • 5 295 – Марк Кукурелья (Челси, сборная Испании)
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Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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