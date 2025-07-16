Федерико Вальверде стал рекордсменом топ-5 лиг прошлого сезона

Завершился футбольный сезон 2024/25. Известный портал Transfermarkt подвел итоги топ-5 европейских чемпионатов в разрезе игрового времени, сыгранного игроками во всех турнирах (включая выступления за сборные).

Федерико Вальверде стал рекордсменом по количеству сыгранных минут (6480).

Топ-20 данного рейтинга выглядит следующим образом:

6 480 – Федерико Вальверде (Реал, сборная Уругвая)

5 994 – Бруну Фернандеш (Манчестер Юнайтед, сборная Португалии)

5 926 – Майк Меньян (Милан, сборная Франции)

5 844 – Ашраф Хакими (ПСЖ, сборная Марокко)

5 787 – Тиджани Рейндерс (Милан, сборная Нидерландов)

5 738 – Йозуа Киммих (Бавария, сборная Германии)

5 707 – Джуд Беллингем (Реал, сборная Англии)

5 609 – Орельен Чуамени (Реал, сборная Франции)

5 544 – Джонатан Та (Байер, сборная Германии)

5 527 – Килиан Мбаппе (Реал, сборная Франции)

5 461 – Йошко Гвардиол (Манчестер Сити, сборная Хорватии)

5 446 – Вирджил ван Дейк (Ливерпуль, сборная Нидерландов)

5 430 – Давид Райя (Арсенал, сборная Испании)

5 425 – Уильям Салиба (Арсенал, сборная Франции)

5 397 – Ламин Ямал (Барселона, сборная Испании)

5 385 – Грегор Кобель (Боруссия, сборная Швейцарии)

5 384 – Жуль Кунде (Барселона, сборная Франции)

5 347 – Витинья (ПСЖ, сборная Португалии)

5 310 – Ян Облак (Атлетико, сборная Словении)

5 295 – Марк Кукурелья (Челси, сборная Испании)