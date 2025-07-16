Федерико Вальверде стал рекордсменом топ-5 лиг прошлого сезона
Игрок «Реала» сыграл наибольшее количество минут среди всех игроков во всех турнирах
Завершился футбольный сезон 2024/25. Известный портал Transfermarkt подвел итоги топ-5 европейских чемпионатов в разрезе игрового времени, сыгранного игроками во всех турнирах (включая выступления за сборные).
Федерико Вальверде стал рекордсменом по количеству сыгранных минут (6480).
Топ-20 данного рейтинга выглядит следующим образом:
- 6 480 – Федерико Вальверде (Реал, сборная Уругвая)
- 5 994 – Бруну Фернандеш (Манчестер Юнайтед, сборная Португалии)
- 5 926 – Майк Меньян (Милан, сборная Франции)
- 5 844 – Ашраф Хакими (ПСЖ, сборная Марокко)
- 5 787 – Тиджани Рейндерс (Милан, сборная Нидерландов)
- 5 738 – Йозуа Киммих (Бавария, сборная Германии)
- 5 707 – Джуд Беллингем (Реал, сборная Англии)
- 5 609 – Орельен Чуамени (Реал, сборная Франции)
- 5 544 – Джонатан Та (Байер, сборная Германии)
- 5 527 – Килиан Мбаппе (Реал, сборная Франции)
- 5 461 – Йошко Гвардиол (Манчестер Сити, сборная Хорватии)
- 5 446 – Вирджил ван Дейк (Ливерпуль, сборная Нидерландов)
- 5 430 – Давид Райя (Арсенал, сборная Испании)
- 5 425 – Уильям Салиба (Арсенал, сборная Франции)
- 5 397 – Ламин Ямал (Барселона, сборная Испании)
- 5 385 – Грегор Кобель (Боруссия, сборная Швейцарии)
- 5 384 – Жуль Кунде (Барселона, сборная Франции)
- 5 347 – Витинья (ПСЖ, сборная Португалии)
- 5 310 – Ян Облак (Атлетико, сборная Словении)
- 5 295 – Марк Кукурелья (Челси, сборная Испании)
SEVEN Premier League players featured in our list of the top 20 players to play the most minutes for club and country last season 😮— Transfermarkt.co.uk (@TMuk_news) July 16, 2025
Do footballers play too much football these days? pic.twitter.com/SkmzzVZxFc
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Соревнования выиграла Элеанор Паттерсон из Австралии
Даниил Сикан привлекает внимание «Газиантепа»