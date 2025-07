Федерико Вальверде стал рекордсменом топ-5 лиг прошлого сезона

Завершился футбольный сезон 2024/25. Известный портал Transfermarkt подвел итоги топ-5 европейских чемпионатов в разрезе игрового времени, сыгранного игроками во всех турнирах (включая выступления за сборные).

Федерико Вальверде стал рекордсменом по количеству сыгранных минут (6480).

Топ-20 данного рейтинга выглядит следующим образом:

SEVEN Premier League players featured in our list of the top 20 players to play the most minutes for club and country last season 😮



