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US Open
16 июля 2025, 14:45 | Обновлено 16 июля 2025, 15:06
494
0

Четыре украинки попали в в заявочный список основной сетки US Open 2025

В основу заявлены Свитолина, Костюк, Ястремская и Стародубцева

16 июля 2025, 14:45 | Обновлено 16 июля 2025, 15:06
494
0
Четыре украинки попали в в заявочный список основной сетки US Open 2025
Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

В список участниц основной сетки US Open 2025 года попали четыре украинские теннисистки.

Участие в основной сетке хардового мейджора гарантировали: Элина Свитолина (WTA 14), Марта Костюк (WTA 27), Даяна Ястремская (WTA 39) и Юлия Стародубцева (WTA 72).

По защищенному рейтингу в Нью-Йорке сыграют Петра Квитова, Сорана Кырстя, Чжу Линь, Анастасия Севастова, Ван Яфань и Данка Ковинич.

Матчи основной сетки US Open 2025 пройдут с 24 августа по 7 сентября.

В 2024 в заявке на основу Открытого чемпионата США было шесть украинок. Вместе с Элиной, Мартой, Даяной также были Леся Цуренко, Ангелина Калинина и Катерина Байндл.

ЗАЯВОЧНЫЙ СПИСОК НА US OPEN 2025 (ЖЕНЩИНЫ)

ЗАЯВОЧНЫЙ СПИСОК НА US OPEN 2025 (МУЖЧИНЫ)

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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