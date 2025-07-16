Четыре украинки попали в в заявочный список основной сетки US Open 2025

В список участниц основной сетки US Open 2025 года попали четыре украинские теннисистки.

Участие в основной сетке хардового мейджора гарантировали: Элина Свитолина (WTA 14), Марта Костюк (WTA 27), Даяна Ястремская (WTA 39) и Юлия Стародубцева (WTA 72).

По защищенному рейтингу в Нью-Йорке сыграют Петра Квитова, Сорана Кырстя, Чжу Линь, Анастасия Севастова, Ван Яфань и Данка Ковинич.

Матчи основной сетки US Open 2025 пройдут с 24 августа по 7 сентября.

В 2024 в заявке на основу Открытого чемпионата США было шесть украинок. Вместе с Элиной, Мартой, Даяной также были Леся Цуренко, Ангелина Калинина и Катерина Байндл.

ЗАЯВОЧНЫЙ СПИСОК НА US OPEN 2025 (ЖЕНЩИНЫ)

ЗАЯВОЧНЫЙ СПИСОК НА US OPEN 2025 (МУЖЧИНЫ)