19 января 2026, 12:44 | Обновлено 19 января 2026, 13:23
ВИДЕО. Эндрик – лучший игрок матча. Лион победил с ассистом бразильца

18 января прошли четыре поединка чемпионата Франции

19 января 2026, 12:44 | Обновлено 19 января 2026, 13:23
ВИДЕО. Эндрик – лучший игрок матча. Лион победил с ассистом бразильца
Getty Images/Global Images Ukraine

18 января были сыграны заключительные матчи 18-го тура французской Лиги 1.

«Лион» минимально разобрался с «Брестом» на своем поле – «Парк Олимпик Лионне».

Хозяева еще в первом тайме обеспечили себе комфортное преимущество, забив два мяча.

Автором голевой передачи во втором голе стал арендованный нападающий «Реала» Эндрик, который записал в свой актив второе результативное действие во второй игре и был признан лучшим игроком матча.

«Брест», который с 19-й минуты играл вдесятером, сумел отличиться лишь одним забитым мячом под занавес поединка.

В итоге главный арбитр зафиксировал победу «Лиона» со счетом 2:1.

Лига 1. 18-й тур, 18 января

«Лион» – «Брест» – 2:1

Голы: Шульц, 41, Абнер Винисиус, 45+2 – Дина, 87

Удаление: Дель Кастильо, 19

«Страсбург» – «Мец» – 2:1

Голы: Морейра, 12, Годо, 43 – Эн, 24 (пен.)

«Ренн» – «Гавр» – 1:1

Голы: Эмболо, 86 – Мамбимби, 69

«Нант» – «Париж» – 1:2

Голы: Аблин, 50 – Кеббаль, 6, Колеошо, 78

Турнирная таблица:

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Ланс 18 14 1 3 32 - 13 24.01.26 22:05 Марсель - Ланс17.01.26 Ланс 1:0 Осер02.01.26 Тулуза 0:3 Ланс14.12.25 Ланс 2:0 Ницца06.12.25 Нант 1:2 Ланс30.11.25 Анже 1:2 Ланс 43
2 ПСЖ 18 13 3 2 40 - 15 23.01.26 21:00 Осер - ПСЖ16.01.26 ПСЖ 3:0 Лилль04.01.26 ПСЖ 2:1 ФК Париж13.12.25 Мец 2:3 ПСЖ06.12.25 ПСЖ 5:0 Ренн29.11.25 Монако 1:0 ПСЖ 42
3 Марсель 18 11 2 5 41 - 19 24.01.26 22:05 Марсель - Ланс17.01.26 Анже 2:5 Марсель04.01.26 Марсель 0:2 Нант14.12.25 Марсель 1:0 Монако05.12.25 Лилль 1:0 Марсель29.11.25 Марсель 2:2 Тулуза 35
4 Лион 18 10 3 5 27 - 18 25.01.26 18:15 Мец - Лион18.01.26 Лион 2:1 Брест03.01.26 Монако 1:3 Лион14.12.25 Лион 1:0 Гавр07.12.25 Лорьян 1:0 Лион30.11.25 Лион 3:0 Нант 33
5 Лилль 18 10 2 6 33 - 25 25.01.26 21:45 Лилль - Страсбург16.01.26 ПСЖ 3:0 Лилль03.01.26 Лилль 0:2 Ренн14.12.25 Осер 3:4 Лилль05.12.25 Лилль 1:0 Марсель30.11.25 Гавр 0:1 Лилль 32
6 Ренн 18 8 7 3 30 - 25 24.01.26 18:00 Ренн - Лорьян18.01.26 Ренн 1:1 Гавр03.01.26 Лилль 0:2 Ренн13.12.25 Ренн 3:1 Брест06.12.25 ПСЖ 5:0 Ренн28.11.25 Мец 0:1 Ренн 31
7 Страсбург 18 8 3 7 28 - 22 25.01.26 21:45 Лилль - Страсбург18.01.26 Страсбург 2:1 Мец03.01.26 Ницца 1:1 Страсбург14.12.25 Страсбург 0:0 Лорьян06.12.25 Тулуза 1:0 Страсбург30.11.25 Страсбург 1:2 Брест 27
8 Тулуза 18 7 5 6 29 - 23 25.01.26 18:15 Брест - Тулуза17.01.26 Тулуза 5:1 Ницца02.01.26 Тулуза 0:3 Ланс13.12.25 ФК Париж 0:3 Тулуза06.12.25 Тулуза 1:0 Страсбург29.11.25 Марсель 2:2 Тулуза 26
9 Монако 18 7 2 9 28 - 33 24.01.26 20:00 Гавр - Монако16.01.26 Монако 1:3 Лорьян03.01.26 Монако 1:3 Лион14.12.25 Марсель 1:0 Монако05.12.25 Брест 1:0 Монако29.11.25 Монако 1:0 ПСЖ 23
10 Брест 18 6 4 8 24 - 29 25.01.26 18:15 Брест - Тулуза18.01.26 Лион 2:1 Брест04.01.26 Брест 2:0 Осер13.12.25 Ренн 3:1 Брест05.12.25 Брест 1:0 Монако30.11.25 Страсбург 1:2 Брест 22
11 Анже 18 6 4 8 20 - 25 25.01.26 18:15 ФК Париж - Анже17.01.26 Анже 2:5 Марсель04.01.26 Гавр 2:1 Анже12.12.25 Анже 4:1 Нант07.12.25 Ницца 0:1 Анже30.11.25 Анже 1:2 Ланс 22
12 Лорьян 18 5 7 6 23 - 30 24.01.26 18:00 Ренн - Лорьян16.01.26 Монако 1:3 Лорьян04.01.26 Лорьян 1:1 Мец14.12.25 Страсбург 0:0 Лорьян07.12.25 Лорьян 1:0 Лион30.11.25 Лорьян 3:1 Ницца 22
13 ФК Париж 18 5 4 9 24 - 32 25.01.26 18:15 ФК Париж - Анже18.01.26 Нант 1:2 ФК Париж04.01.26 ПСЖ 2:1 ФК Париж13.12.25 ФК Париж 0:3 Тулуза07.12.25 Гавр 0:0 ФК Париж29.11.25 ФК Париж 1:1 Осер 19
14 Гавр 18 4 7 7 16 - 24 24.01.26 20:00 Гавр - Монако18.01.26 Ренн 1:1 Гавр04.01.26 Гавр 2:1 Анже14.12.25 Лион 1:0 Гавр07.12.25 Гавр 0:0 ФК Париж30.11.25 Гавр 0:1 Лилль 19
15 Ницца 18 5 3 10 21 - 35 25.01.26 16:00 Нант - Ницца17.01.26 Тулуза 5:1 Ницца03.01.26 Ницца 1:1 Страсбург14.12.25 Ланс 2:0 Ницца07.12.25 Ницца 0:1 Анже30.11.25 Лорьян 3:1 Ницца 18
16 Нант 18 3 5 10 17 - 30 25.01.26 16:00 Нант - Ницца18.01.26 Нант 1:2 ФК Париж04.01.26 Марсель 0:2 Нант12.12.25 Анже 4:1 Нант06.12.25 Нант 1:2 Ланс30.11.25 Лион 3:0 Нант 14
17 Осер 18 3 3 12 14 - 28 23.01.26 21:00 Осер - ПСЖ17.01.26 Ланс 1:0 Осер04.01.26 Брест 2:0 Осер14.12.25 Осер 3:4 Лилль07.12.25 Осер 3:1 Мец29.11.25 ФК Париж 1:1 Осер 12
18 Мец 18 3 3 12 19 - 40 25.01.26 18:15 Мец - Лион18.01.26 Страсбург 2:1 Мец04.01.26 Лорьян 1:1 Мец13.12.25 Мец 2:3 ПСЖ07.12.25 Осер 3:1 Мец28.11.25 Мец 0:1 Ренн 12
Полная таблица

События матча

43’
ГОЛ ! Мяч забил Маршал Годо (Страсбург), асcист Гела Дуе.
24’
ГОЛ ! С пенальти забил Готье Эн (Мец).
12’
ГОЛ ! Мяч забил Диегу Морейра (Страсбург), асcист Хулио Энсисо.
Источник: дисквалификация Мудрика – завершена. У него будет новый клуб
Источник: игрок Марокко намеренно не забил пенальти в финале КАН
Сенегал – Марокко – 1:0 (д.в.) Скандальный финал КАН. Видео гола и обзор
Лига 1 (Франция) чемпионат Франции по футболу Лион Брест (Франция) Ренн Нант Париж Мец Страсбург Гавр пенальти Эндрик
Victor673256ua
Відпустили Ендріка, дали ігровий час - і ось результат
Ответить
0
