ВИДЕО. Эндрик – лучший игрок матча. Лион победил с ассистом бразильца

18 января были сыграны заключительные матчи 18-го тура французской Лиги 1.

«Лион» минимально разобрался с «Брестом» на своем поле – «Парк Олимпик Лионне».

Хозяева еще в первом тайме обеспечили себе комфортное преимущество, забив два мяча.

Автором голевой передачи во втором голе стал арендованный нападающий «Реала» Эндрик, который записал в свой актив второе результативное действие во второй игре и был признан лучшим игроком матча.

«Брест», который с 19-й минуты играл вдесятером, сумел отличиться лишь одним забитым мячом под занавес поединка.

В итоге главный арбитр зафиксировал победу «Лиона» со счетом 2:1.

Лига 1. 18-й тур, 18 января

«Лион» – «Брест» – 2:1

Голы: Шульц, 41, Абнер Винисиус, 45+2 – Дина, 87

Удаление: Дель Кастильо, 19

«Страсбург» – «Мец» – 2:1

Голы: Морейра, 12, Годо, 43 – Эн, 24 (пен.)

«Ренн» – «Гавр» – 1:1

Голы: Эмболо, 86 – Мамбимби, 69

«Нант» – «Париж» – 1:2

Голы: Аблин, 50 – Кеббаль, 6, Колеошо, 78

Турнирная таблица: