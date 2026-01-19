ВИДЕО. Эндрик – лучший игрок матча. Лион победил с ассистом бразильца
18 января прошли четыре поединка чемпионата Франции
18 января были сыграны заключительные матчи 18-го тура французской Лиги 1.
«Лион» минимально разобрался с «Брестом» на своем поле – «Парк Олимпик Лионне».
Хозяева еще в первом тайме обеспечили себе комфортное преимущество, забив два мяча.
Автором голевой передачи во втором голе стал арендованный нападающий «Реала» Эндрик, который записал в свой актив второе результативное действие во второй игре и был признан лучшим игроком матча.
«Брест», который с 19-й минуты играл вдесятером, сумел отличиться лишь одним забитым мячом под занавес поединка.
В итоге главный арбитр зафиксировал победу «Лиона» со счетом 2:1.
Лига 1. 18-й тур, 18 января
«Лион» – «Брест» – 2:1
Голы: Шульц, 41, Абнер Винисиус, 45+2 – Дина, 87
Удаление: Дель Кастильо, 19
«Страсбург» – «Мец» – 2:1
Голы: Морейра, 12, Годо, 43 – Эн, 24 (пен.)
«Ренн» – «Гавр» – 1:1
Голы: Эмболо, 86 – Мамбимби, 69
«Нант» – «Париж» – 1:2
Голы: Аблин, 50 – Кеббаль, 6, Колеошо, 78
Турнирная таблица:
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Ланс
|18
|14
|1
|3
|32 - 13
|24.01.26 22:05 Марсель - Ланс17.01.26 Ланс 1:0 Осер02.01.26 Тулуза 0:3 Ланс14.12.25 Ланс 2:0 Ницца06.12.25 Нант 1:2 Ланс30.11.25 Анже 1:2 Ланс
|43
|2
|ПСЖ
|18
|13
|3
|2
|40 - 15
|23.01.26 21:00 Осер - ПСЖ16.01.26 ПСЖ 3:0 Лилль04.01.26 ПСЖ 2:1 ФК Париж13.12.25 Мец 2:3 ПСЖ06.12.25 ПСЖ 5:0 Ренн29.11.25 Монако 1:0 ПСЖ
|42
|3
|Марсель
|18
|11
|2
|5
|41 - 19
|24.01.26 22:05 Марсель - Ланс17.01.26 Анже 2:5 Марсель04.01.26 Марсель 0:2 Нант14.12.25 Марсель 1:0 Монако05.12.25 Лилль 1:0 Марсель29.11.25 Марсель 2:2 Тулуза
|35
|4
|Лион
|18
|10
|3
|5
|27 - 18
|25.01.26 18:15 Мец - Лион18.01.26 Лион 2:1 Брест03.01.26 Монако 1:3 Лион14.12.25 Лион 1:0 Гавр07.12.25 Лорьян 1:0 Лион30.11.25 Лион 3:0 Нант
|33
|5
|Лилль
|18
|10
|2
|6
|33 - 25
|25.01.26 21:45 Лилль - Страсбург16.01.26 ПСЖ 3:0 Лилль03.01.26 Лилль 0:2 Ренн14.12.25 Осер 3:4 Лилль05.12.25 Лилль 1:0 Марсель30.11.25 Гавр 0:1 Лилль
|32
|6
|Ренн
|18
|8
|7
|3
|30 - 25
|24.01.26 18:00 Ренн - Лорьян18.01.26 Ренн 1:1 Гавр03.01.26 Лилль 0:2 Ренн13.12.25 Ренн 3:1 Брест06.12.25 ПСЖ 5:0 Ренн28.11.25 Мец 0:1 Ренн
|31
|7
|Страсбург
|18
|8
|3
|7
|28 - 22
|25.01.26 21:45 Лилль - Страсбург18.01.26 Страсбург 2:1 Мец03.01.26 Ницца 1:1 Страсбург14.12.25 Страсбург 0:0 Лорьян06.12.25 Тулуза 1:0 Страсбург30.11.25 Страсбург 1:2 Брест
|27
|8
|Тулуза
|18
|7
|5
|6
|29 - 23
|25.01.26 18:15 Брест - Тулуза17.01.26 Тулуза 5:1 Ницца02.01.26 Тулуза 0:3 Ланс13.12.25 ФК Париж 0:3 Тулуза06.12.25 Тулуза 1:0 Страсбург29.11.25 Марсель 2:2 Тулуза
|26
|9
|Монако
|18
|7
|2
|9
|28 - 33
|24.01.26 20:00 Гавр - Монако16.01.26 Монако 1:3 Лорьян03.01.26 Монако 1:3 Лион14.12.25 Марсель 1:0 Монако05.12.25 Брест 1:0 Монако29.11.25 Монако 1:0 ПСЖ
|23
|10
|Брест
|18
|6
|4
|8
|24 - 29
|25.01.26 18:15 Брест - Тулуза18.01.26 Лион 2:1 Брест04.01.26 Брест 2:0 Осер13.12.25 Ренн 3:1 Брест05.12.25 Брест 1:0 Монако30.11.25 Страсбург 1:2 Брест
|22
|11
|Анже
|18
|6
|4
|8
|20 - 25
|25.01.26 18:15 ФК Париж - Анже17.01.26 Анже 2:5 Марсель04.01.26 Гавр 2:1 Анже12.12.25 Анже 4:1 Нант07.12.25 Ницца 0:1 Анже30.11.25 Анже 1:2 Ланс
|22
|12
|Лорьян
|18
|5
|7
|6
|23 - 30
|24.01.26 18:00 Ренн - Лорьян16.01.26 Монако 1:3 Лорьян04.01.26 Лорьян 1:1 Мец14.12.25 Страсбург 0:0 Лорьян07.12.25 Лорьян 1:0 Лион30.11.25 Лорьян 3:1 Ницца
|22
|13
|ФК Париж
|18
|5
|4
|9
|24 - 32
|25.01.26 18:15 ФК Париж - Анже18.01.26 Нант 1:2 ФК Париж04.01.26 ПСЖ 2:1 ФК Париж13.12.25 ФК Париж 0:3 Тулуза07.12.25 Гавр 0:0 ФК Париж29.11.25 ФК Париж 1:1 Осер
|19
|14
|Гавр
|18
|4
|7
|7
|16 - 24
|24.01.26 20:00 Гавр - Монако18.01.26 Ренн 1:1 Гавр04.01.26 Гавр 2:1 Анже14.12.25 Лион 1:0 Гавр07.12.25 Гавр 0:0 ФК Париж30.11.25 Гавр 0:1 Лилль
|19
|15
|Ницца
|18
|5
|3
|10
|21 - 35
|25.01.26 16:00 Нант - Ницца17.01.26 Тулуза 5:1 Ницца03.01.26 Ницца 1:1 Страсбург14.12.25 Ланс 2:0 Ницца07.12.25 Ницца 0:1 Анже30.11.25 Лорьян 3:1 Ницца
|18
|16
|Нант
|18
|3
|5
|10
|17 - 30
|25.01.26 16:00 Нант - Ницца18.01.26 Нант 1:2 ФК Париж04.01.26 Марсель 0:2 Нант12.12.25 Анже 4:1 Нант06.12.25 Нант 1:2 Ланс30.11.25 Лион 3:0 Нант
|14
|17
|Осер
|18
|3
|3
|12
|14 - 28
|23.01.26 21:00 Осер - ПСЖ17.01.26 Ланс 1:0 Осер04.01.26 Брест 2:0 Осер14.12.25 Осер 3:4 Лилль07.12.25 Осер 3:1 Мец29.11.25 ФК Париж 1:1 Осер
|12
|18
|Мец
|18
|3
|3
|12
|19 - 40
|25.01.26 18:15 Мец - Лион18.01.26 Страсбург 2:1 Мец04.01.26 Лорьян 1:1 Мец13.12.25 Мец 2:3 ПСЖ07.12.25 Осер 3:1 Мец28.11.25 Мец 0:1 Ренн
|12
События матча
