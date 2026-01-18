Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
18 января 2026, 00:27 | Обновлено 18 января 2026, 00:28
7 голов и никакой интриги. Марсель разгромил соперника в гостях в Лиге 1

Жертвой команды Де Дзери стал «Анже»

18 января 2026, 00:27 | Обновлено 18 января 2026, 00:28
41
0
7 голов и никакой интриги. Марсель разгромил соперника в гостях в Лиге 1
Getty Images/Global Images Ukraine

17 января в рамках 18-го тура французской Лиги 1 «Марсель» разгромил «Анже».

Команды провели матч на арене «Stade Raymond-Kopa» в городе Анже, который завершился полным разгромом хозяев.

Гости уже в первые 40 минут смели соперника, забив четыре мяча и сняв все вопросы о победителе.

«Анже» пытался вернуться в игру, однако «Марсель» полностью контролировал ход встречи.

В итоге гости уверенно разобрались с «Анже» и записали в свой актив победу со счетом 5:2.

Лига 1. 18-й тур, 17 января

«Анже» – «Марсель» – 2:5

Голы: Сбаи, 45+2, Аллевина, 90+2 – Гуири, 19, Гринвуд, 24, Траоре, 34, Веа, 40, Пайшао, 88

«Тулуза» – «Ницца» – 5:1

Голы: Идальго, 7, 55, Магри, 45, Кассерес, 74, Виньоло, 80 – Вахи, 49

«Ланс» – «Осер» – 1:0

Гол: Саид, 65

По теме:
Бавария забила 71 гол в Бундеслиге. Отрыв от команд топ-5 лиг поражает
Ланс победил Осер и вернулся на первое место в таблице Лиги 1
Во Франции оценили игру Забарного в матче-разгроме ПСЖ. Гибридная роль
Лига 1 (Франция) чемпионат Франции по футболу Анже Марсель Мейсон Гринвуд Тимоти Веа Амин Гуири Игор Пайшао Ланс Осер Тулуза Ницца
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
