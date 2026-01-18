7 голов и никакой интриги. Марсель разгромил соперника в гостях в Лиге 1

17 января в рамках 18-го тура французской Лиги 1 «Марсель» разгромил «Анже».

Команды провели матч на арене «Stade Raymond-Kopa» в городе Анже, который завершился полным разгромом хозяев.

Гости уже в первые 40 минут смели соперника, забив четыре мяча и сняв все вопросы о победителе.

«Анже» пытался вернуться в игру, однако «Марсель» полностью контролировал ход встречи.

В итоге гости уверенно разобрались с «Анже» и записали в свой актив победу со счетом 5:2.

Лига 1. 18-й тур, 17 января

«Анже» – «Марсель» – 2:5

Голы: Сбаи, 45+2, Аллевина, 90+2 – Гуири, 19, Гринвуд, 24, Траоре, 34, Веа, 40, Пайшао, 88

«Тулуза» – «Ницца» – 5:1

Голы: Идальго, 7, 55, Магри, 45, Кассерес, 74, Виньоло, 80 – Вахи, 49

«Ланс» – «Осер» – 1:0

Гол: Саид, 65