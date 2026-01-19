Полесье решило подписать украинского форварда вместо игрока из Европы

Житомирское «Полесье» приняло решение не подписывать шотландского нападающего Робби Уре, который находится в процессе получения украинского гражданства. Об этом сообщили в ТаТоТаке.

«Волки» действительно рассматривали вариант с приглашением 21-летнего форварда, который провел 30 матчей за шведский «Сириус» и забил 11 голов, однако в итоге отказались от игрока.

«Полесье» не подпишет Уре из-за трансфера Игоря Краснопира, который покинул львовские «Карпаты» и присоединился к команде Руслана Ротаня. После перехода 23-летнего украинца исчезла необходимость подписывать еще одного форварда.

В активе Краснопира – 18 сыгранных матчей, пять забитых мячей и один ассист. Стороны договорились о сотрудничестве до июня 2029 года.