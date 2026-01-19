Стало известно, кто усилит Реал в летнее трансферное окно

Аргентинский полузащитник «Комо» Нико Пас присоединится к мадридскому «Реалу». Об этом сообщает Defensa Central.

По информации источника, испанский гранд активирует клаусулу 22-летнего футболиста в летнее трансферное окно. Это решение принял президент «сливочных» Флорентино Перес.

В текущем сезоне Нико пас провел 21 матч на клубном уровне во всех турнирах, в которых отличился шестью забитыми мячами и шестью голевыми передачами. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 65 миллионов евро.

