  4. Стало известно, кто усилит Реал в летнее трансферное окно
Испания
19 января 2026, 13:24 | Обновлено 19 января 2026, 13:25
Стало известно, кто усилит Реал в летнее трансферное окно

К мадридскому клубу присоединится Нико Пас

Getty Images/Global Images Ukraine. Нико Пас

Аргентинский полузащитник «Комо» Нико Пас присоединится к мадридскому «Реалу». Об этом сообщает Defensa Central.

По информации источника, испанский гранд активирует клаусулу 22-летнего футболиста в летнее трансферное окно. Это решение принял президент «сливочных» Флорентино Перес.

В текущем сезоне Нико пас провел 21 матч на клубном уровне во всех турнирах, в которых отличился шестью забитыми мячами и шестью голевыми передачами. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 65 миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что звезду «Реала» обвинили в проблемах с алкоголем.

трансферы Реал Мадрид Ла Лига трансферы Ла Лиги Комо Нико Пас Флорентино Перес
Даниил Кирияка Источник: DefensaCentral
Ostrov Khortitsa
Откуда инфа, что он усилит Реал?)
