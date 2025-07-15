Переговоры стартовали. Бавария работает над трансфером защитника Челси
Ренату Вейга стал целью для немецкого клуба
Мюнхенская «Бавария» сделала первый шаг по подписанию 21-летнего защитника «Челси» Ренату Вейги.
По информации известного инсайдера Николо Скиры, немецкий клуб начал переговоры с «синими» по трансферу игрока.
Ренату сообщил клубу и своему агенту о желании переехать к лидеру Бундеслиги.
Сезон 2024/25 Вейга начал в составе «Челси» после перехода из «Базеля». Сыграл за лондонцев футболистов 18 матчей (два гола и ассист), однако закрепиться в составе так и не смог.
Зимой 2025 года защитник был отправлен в аренду в туринский «Ювентус», за который отыграл 15 поединков и отдал одну результативную передачу.
Напомним, что ПСЖ рассматривает вариант покупки главного игрока лондонского клуба.
#BayernMunich have opened talks with #Chelsea to try to sign Renato #Veiga, who has already given his availability to join Bayern. #transfers— Nicolò Schira (@NicoSchira) July 15, 2025
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