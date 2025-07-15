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Германия
15 июля 2025, 18:58 | Обновлено 15 июля 2025, 19:05
259
0

Переговоры стартовали. Бавария работает над трансфером защитника Челси

Ренату Вейга стал целью для немецкого клуба

15 июля 2025, 18:58 | Обновлено 15 июля 2025, 19:05
259
0
Переговоры стартовали. Бавария работает над трансфером защитника Челси
Getty Images/Global Images Ukraine. Ренату Вейга

Мюнхенская «Бавария» сделала первый шаг по подписанию 21-летнего защитника «Челси» Ренату Вейги.

По информации известного инсайдера Николо Скиры, немецкий клуб начал переговоры с «синими» по трансферу игрока.

Ренату сообщил клубу и своему агенту о желании переехать к лидеру Бундеслиги.

Сезон 2024/25 Вейга начал в составе «Челси» после перехода из «Базеля». Сыграл за лондонцев футболистов 18 матчей (два гола и ассист), однако закрепиться в составе так и не смог.

Зимой 2025 года защитник был отправлен в аренду в туринский «Ювентус», за который отыграл 15 поединков и отдал одну результативную передачу.

Напомним, что ПСЖ рассматривает вариант покупки главного игрока лондонского клуба.

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Бавария Ренату Вейга Челси чемпионат Германии по футболу Бундеслига трансферы трансферы АПЛ трансферы Бундеслиги чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Ювентус
Андрей Витренко Источник: Николо Скира
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