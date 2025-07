Переговоры стартовали. Бавария работает над трансфером защитника Челси

Мюнхенская «Бавария» сделала первый шаг по подписанию 21-летнего защитника «Челси» Ренату Вейги.

По информации известного инсайдера Николо Скиры, немецкий клуб начал переговоры с «синими» по трансферу игрока.

Ренату сообщил клубу и своему агенту о желании переехать к лидеру Бундеслиги.

Сезон 2024/25 Вейга начал в составе «Челси» после перехода из «Базеля». Сыграл за лондонцев футболистов 18 матчей (два гола и ассист), однако закрепиться в составе так и не смог.

Зимой 2025 года защитник был отправлен в аренду в туринский «Ювентус», за который отыграл 15 поединков и отдал одну результативную передачу.

Напомним, что ПСЖ рассматривает вариант покупки главного игрока лондонского клуба.

