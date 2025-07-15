Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ПСЖ хочет обновить трансферный рекорд после позора на КЧМ. Цель – не Ямаль
Франция
15 июля 2025, 15:49 |
1138
1

ПСЖ хочет обновить трансферный рекорд после позора на КЧМ. Цель – не Ямаль

Парижане серьезно интересуются Коулом Палмером из Челси

15 июля 2025, 15:49 |
1138
1
ПСЖ хочет обновить трансферный рекорд после позора на КЧМ. Цель – не Ямаль
Getty Images/Global Images Ukraine. Коул Палмер

13 июля в 22:00 прошел финальный матч клубного чемпионата мира 2025.

Английский Челси и французский ПСЖ играли на арене Мет-Лайф Стедиум в Ист-Резерфорде. Игра закончилась со счетом 3:0 в пользу Челси.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

По информации испанского издания Fichajes.net, после этого матча руководство парижского клуба приняло решение попытаться подписать английского полузащитника лондонского Челси Коула Палмера, который в финале КЧМ оформил дубль и отдал ассист.

Отмечается, что его трансфер может стоить «ПСЖ» 250 миллионов евро, что стало бы новым рекордным подписанием в истории футбола.

В сезоне 2024/25 Коул Палмер провел 52 матча на клубном уровне, отличившись 18 забитыми мячами и 14 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 120 миллионов евро.

По теме:
Клуб УПЛ усилится защитником-легионером. Присоединится в ближайшие дни
80 млн было мало. Айнтрахт отказал Ньюкаслу в трансфере форварда
Решение Гвардиолы. Шесть футболистов могут покинуть Манчестер Сити
трансферы ПСЖ трансферы Лиги 1 Коул Палмер Челси трансферы АПЛ
Дмитрий Вус Источник: Fichajes.net
Оцените материал
(12)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Варианты есть. Трабзонспор намерен продать футболиста из Украины
Футбол | 15 июля 2025, 13:31 5
Варианты есть. Трабзонспор намерен продать футболиста из Украины
Варианты есть. Трабзонспор намерен продать футболиста из Украины

Фатих Текке недоволен игрой форварда Даниила Сикана

Прыжки в высоту. Табашник взяла золото и установила рекорд арены в Марселе
Другие виды | 14 июля 2025, 22:17 0
Прыжки в высоту. Табашник взяла золото и установила рекорд арены в Марселе
Прыжки в высоту. Табашник взяла золото и установила рекорд арены в Марселе

Украинская спортсменка показала результат 1.88 метра

Переговоры на финальной стадии. Кривбасс пригласил полузащитника Руха
Футбол | 15.07.2025, 15:07
Переговоры на финальной стадии. Кривбасс пригласил полузащитника Руха
Переговоры на финальной стадии. Кривбасс пригласил полузащитника Руха
Где смотреть онлайн супербой за абсолют Александр Усик – Даниель Дюбуа
Бокс | 14.07.2025, 22:27
Где смотреть онлайн супербой за абсолют Александр Усик – Даниель Дюбуа
Где смотреть онлайн супербой за абсолют Александр Усик – Даниель Дюбуа
«Начались слезы и крики». Известно, почему Динамо не подписало защитника
Футбол | 14.07.2025, 18:59
«Начались слезы и крики». Известно, почему Динамо не подписало защитника
«Начались слезы и крики». Известно, почему Динамо не подписало защитника
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Serhii P.
в нього морда тупа, але футболіст непоганий. Хоча явно не на 250 лямів
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Тони БЕЛЛЬЮ: «Он ударит Усика в голову, и тот упадет»
Тони БЕЛЛЬЮ: «Он ударит Усика в голову, и тот упадет»
14.07.2025, 00:26
Бокс
Луис Энрике выбрал среди игроков ПСЖ виновного в позоре в финале КЧМ
Луис Энрике выбрал среди игроков ПСЖ виновного в позоре в финале КЧМ
14.07.2025, 13:02
Футбол
ВИДЕО. Усик прилетел в Лондон. Боксер в центре города обратился к Дюбуа
ВИДЕО. Усик прилетел в Лондон. Боксер в центре города обратился к Дюбуа
14.07.2025, 19:07 2
Бокс
Стало известно, сколько заработал Челси за трофей клубного чемпионата мира
Стало известно, сколько заработал Челси за трофей клубного чемпионата мира
14.07.2025, 06:31 3
Футбол
Сенсационный результат финала КЧМ. Челси разгромил ПСЖ
Сенсационный результат финала КЧМ. Челси разгромил ПСЖ
14.07.2025, 00:15 75
Футбол
Это рекорд! Аль-Шейх засыпает Усика и Дюбуа невероятными гонорарами
Это рекорд! Аль-Шейх засыпает Усика и Дюбуа невероятными гонорарами
14.07.2025, 06:18 2
Бокс
Артем Довбик выбрал себе новый клуб на следующий сезон
Артем Довбик выбрал себе новый клуб на следующий сезон
14.07.2025, 01:34 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем