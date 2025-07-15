ПСЖ хочет обновить трансферный рекорд после позора на КЧМ. Цель – не Ямаль

13 июля в 22:00 прошел финальный матч клубного чемпионата мира 2025.

Английский Челси и французский ПСЖ играли на арене Мет-Лайф Стедиум в Ист-Резерфорде. Игра закончилась со счетом 3:0 в пользу Челси.

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По информации испанского издания Fichajes.net, после этого матча руководство парижского клуба приняло решение попытаться подписать английского полузащитника лондонского Челси Коула Палмера, который в финале КЧМ оформил дубль и отдал ассист.

Отмечается, что его трансфер может стоить «ПСЖ» 250 миллионов евро, что стало бы новым рекордным подписанием в истории футбола.

В сезоне 2024/25 Коул Палмер провел 52 матча на клубном уровне, отличившись 18 забитыми мячами и 14 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 120 миллионов евро.