Роналду остался на вершине. Список лучших голеадоров в истории КЧМ

Клубный чемпионат мира 2025 года завершился победой лондонского «Челси».

Несмотря на то, что португальский нападающий «Аль-Наср» Криштиану Роналду не участвовал в турнире, он остался на первом месте в списке лучших бомбардиров в истории соревнования (7 голов).

На второе место поднялись нападающие «Интер Майами» – Лионель Месси и Луис Суарес, которые забили по одному голу в этом розыгрыше и сейчас имеют по 6 забитых мячей. Также вторую строчку рейтинга делят экс-игроки мадридского «Реала» – Карим Бензема и Гарет Бэйл.

Lionel Messi and Luis Suárez now enter the top five scorers of all time at the Club World Cup... but Cristiano Ronaldo still remains top 👏📊 pic.twitter.com/Vath2GHY89