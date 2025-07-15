Роналду остался на вершине. Список лучших голеадоров в истории КЧМ
Второе место в рейтинге разделяют между собой сразу четверо игроков
Клубный чемпионат мира 2025 года завершился победой лондонского «Челси».
Несмотря на то, что португальский нападающий «Аль-Наср» Криштиану Роналду не участвовал в турнире, он остался на первом месте в списке лучших бомбардиров в истории соревнования (7 голов).
На второе место поднялись нападающие «Интер Майами» – Лионель Месси и Луис Суарес, которые забили по одному голу в этом розыгрыше и сейчас имеют по 6 забитых мячей. Также вторую строчку рейтинга делят экс-игроки мадридского «Реала» – Карим Бензема и Гарет Бэйл.
Lionel Messi and Luis Suárez now enter the top five scorers of all time at the Club World Cup... but Cristiano Ronaldo still remains top 👏📊 pic.twitter.com/Vath2GHY89— OneFootball (@OneFootball) July 14, 2025
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