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  4. Роналду остался на вершине. Список лучших голеадоров в истории КЧМ
Клубный чемпионат мира
15 июля 2025, 16:29 |
341
1

Роналду остался на вершине. Список лучших голеадоров в истории КЧМ

Второе место в рейтинге разделяют между собой сразу четверо игроков

15 июля 2025, 16:29 |
341
1
Роналду остался на вершине. Список лучших голеадоров в истории КЧМ
Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду

Клубный чемпионат мира 2025 года завершился победой лондонского «Челси».

Несмотря на то, что португальский нападающий «Аль-Наср» Криштиану Роналду не участвовал в турнире, он остался на первом месте в списке лучших бомбардиров в истории соревнования (7 голов).

На второе место поднялись нападающие «Интер Майами» – Лионель Месси и Луис Суарес, которые забили по одному голу в этом розыгрыше и сейчас имеют по 6 забитых мячей. Также вторую строчку рейтинга делят экс-игроки мадридского «Реала» – Карим Бензема и Гарет Бэйл.

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статистика клубный чемпионат мира по футболу Лионель Месси Криштиану Роналду Луис Суарес Гарет Бэйл Карим Бензема бомбардиры
Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
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Mark4854590
Оскільки КЧС тепер раз на чотири роки і ніхто з перелічених футболістів на ньому не зіграє, то може бути вже інший список
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