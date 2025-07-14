Меюлю стал французским рекордсменом КЧС, Баркола догнал Модрича

В финальном матче клубного чемпионата мира «ПСЖ» уступил «Челси» со счетом 0:3.

Игроки парижан отметились различными статистическими достижениями.

Маркиньос сыграл свой 22-й финал в составе «ПСЖ» в официальных соревнованиях, что является рекордом для игрока парижского клуба.

Впервые на текущем чемпионате «ПСЖ» пропустил голы в матчах, когда Маркиньос вышел на поле.

Сенни Меюлю в возрасте 19 лет и 57 дней стал самым молодым французским игроком, который сыграл в финале клубного чемпионата мира.

Брэдли Баркола и Лука Модрич сыграли по 73 матча в этом сезоне (клуб и сборная), что является рекордом для игроков топ-5 европейских чемпионатов. В составе «ПСЖ» Баркола сыграл 64 матча в сезоне 2024/25, только Федерико Вальверде имеет больше (65 за «Реал»).

Жоау Невеш получил свою первую красную карточку в профессиональной карьере (клуб + сборная).