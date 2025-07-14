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  4. Меюлю стал французским рекордсменом КЧС, Баркола догнал Модрича
Клубный чемпионат мира
14 июля 2025, 02:08 |
17
0

Меюлю стал французским рекордсменом КЧС, Баркола догнал Модрича

Игроки «ПСЖ» отметились интересными статистическими достижениями

14 июля 2025, 02:08 |
17
0
Меюлю стал французским рекордсменом КЧС, Баркола догнал Модрича
Getty Images/Global Images Ukraine

В финальном матче клубного чемпионата мира «ПСЖ» уступил «Челси» со счетом 0:3.

Игроки парижан отметились различными статистическими достижениями.

Маркиньос сыграл свой 22-й финал в составе «ПСЖ» в официальных соревнованиях, что является рекордом для игрока парижского клуба.

Впервые на текущем чемпионате «ПСЖ» пропустил голы в матчах, когда Маркиньос вышел на поле.

Сенни Меюлю в возрасте 19 лет и 57 дней стал самым молодым французским игроком, который сыграл в финале клубного чемпионата мира.

Брэдли Баркола и Лука Модрич сыграли по 73 матча в этом сезоне (клуб и сборная), что является рекордом для игроков топ-5 европейских чемпионатов. В составе «ПСЖ» Баркола сыграл 64 матча в сезоне 2024/25, только Федерико Вальверде имеет больше (65 за «Реал»).

Жоау Невеш получил свою первую красную карточку в профессиональной карьере (клуб + сборная).

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статистика клубный чемпионат мира по футболу ПСЖ Челси Челси - ПСЖ Сенни Меюлю Брэдли Баркола Маркиньос Жоау Невеш Лука Модрич
Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
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