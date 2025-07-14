Меюлю стал французским рекордсменом КЧС, Баркола догнал Модрича
Игроки «ПСЖ» отметились интересными статистическими достижениями
В финальном матче клубного чемпионата мира «ПСЖ» уступил «Челси» со счетом 0:3.
Игроки парижан отметились различными статистическими достижениями.
Маркиньос сыграл свой 22-й финал в составе «ПСЖ» в официальных соревнованиях, что является рекордом для игрока парижского клуба.
Впервые на текущем чемпионате «ПСЖ» пропустил голы в матчах, когда Маркиньос вышел на поле.
Сенни Меюлю в возрасте 19 лет и 57 дней стал самым молодым французским игроком, который сыграл в финале клубного чемпионата мира.
Брэдли Баркола и Лука Модрич сыграли по 73 матча в этом сезоне (клуб и сборная), что является рекордом для игроков топ-5 европейских чемпионатов. В составе «ПСЖ» Баркола сыграл 64 матча в сезоне 2024/25, только Федерико Вальверде имеет больше (65 за «Реал»).
Жоау Невеш получил свою первую красную карточку в профессиональной карьере (клуб + сборная).
🚨Primeira expulsão na carreira (sénior) de 🇵🇹João Neves. pic.twitter.com/zkgNhCkzdf— Playmaker (@playmaker_PT) July 13, 2025
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