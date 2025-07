13 июля проходит финальный матч Уимблдонского турнира 2025 в мужском одиночном разряде.

В поединке за трофей играют Янник Синнер и Карлос Алькарас. Первый сет со счетом 6:4 забрал испанский теннисист, во втором и третьем 6:4 оформил уже итальянец.

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

На старте второй партии один из болельщиков открыл шампанское. В итоге пробка отлетела на корт и Яннику пришлось ее убирать.

ФОТО. Синнер убрал с корта пробку от шампанского в финале Уимблдона-2025

Jannik Sinner had to pick up a champagne cork mid-game during the Wimbledon final against Carlos Alcaraz.



Only at Wimbledon. 😭😭😭🍾



pic.twitter.com/h5kvASPrOC