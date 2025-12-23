Спортивная премия 2025 года. Голосование экспертов
  Легенда Динамо рассказал, что попал в больницу из-за употребления алкоголя
Украина. Премьер лига
23 декабря 2025, 22:22
Артем Милевский поведал о своих проблемах

УАФ. Артем Милевский

Бывший футболист «Динамо» Артем Милевский рассказал о своих проблемах с алкоголем.

– Тогда, в тот сложный период, ты понимал, что у тебя проблема с алкоголем?

– Как всегда: «завтра перестану». И еще завтра, и еще... Так это тянулось около полутора лет.

– Ты анализировал, почему так произошло? Потому что такая ситуация есть не только у тебя, но и у многих футболистов.

– Думаю, я просто не был готов к завершению карьеры. Подсознательно говорил себе: «Еще год, еще полгода – потом что-нибудь придумаю». Мне казалось, что я готов, а на самом деле – нет. Когда карьера закончилась, не понимал, куда двигаться дальше.

– Но у тебя же были проекты?

– Да, мы тогда снимали YouTube, все было нормально. Должен был лететь на Кипр, поездка была оплачена, планировалась на конец февраля. Но все как-то сломалось: кто-то застрял в Европе, кто-то остался здесь, домой не поехать... Я замкнулся в себе, и все наложилось одно на другое.

– Как ты выходил из этого состояния?

– После больниц начал постепенно восстанавливаться: ходил по дорожке, крутил велосипед, потом тренировался в зале два раза в день.

– Сейчас нет страха, что можешь вернуться к тому состоянию?

– Нет. Даже если иногда немного «перебор», я сразу останавливаюсь. Далеко заходить не хочу, не начинаю и, главное, – нет никакого желания возвращаться к этому.

– Что главное ты вынес из этого опыта?

– У каждого бывают тяжелые времена. Главное – относиться к этому с пониманием, делать выводы и двигаться дальше.

Артем Милевский Динамо Киев Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу алкоголь
Дмитрий Олийченко Источник: YouTube
