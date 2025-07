ПСЖ станет 18-м международным соперником Челси в сезоне

Сегодня в финале клубного чемпионата мира «Челси» сыграет с «ПСЖ».

Для лондонцев парижане станут уже 18-м международным соперником в течение сезона (Лига конференций и клубный чемпионат мира):

Матч против «ПСЖ» станет 22-м международным для «Челси» в сезоне 2024/25.

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Chelsea went from the Conference League qualifying Play-offs to the 2025 Club World Cup Final!



💥 22 matches against 18 clubs!



🇨🇭 Servette

🇧🇪 Gent

🇬🇷 Panathinaikos

🇦🇲 Noah

🇩🇪 Heidenheim

🇰🇿 Astana

🇮🇪 Shamrock Rovers

🇩🇰 FC Copenhagen

🇵🇱 Legia Warszawa

🇸🇪 Djurgården

🇪🇸 Real… pic.twitter.com/2ax6XWAVPS