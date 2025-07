У Свентек – 100 побед на GS за 120 игр. Быстрее это сделала только Серена

12 июля польская теннисистка и четвертая ракетка мира Ига Свентек обыграла Аманду Анисимову в финале Уимблдонского турнира 2025.

Полька одолела американку со счетом 6:0, 6:0 за 58 минут. Ига впервые в карьере выиграла травяной мейджор.

Свентек добыла 100-ю победу в карьере на турнирах Grand Slam. Для этого ей понадобилось 120 матчей.

Быстрее к этой отметке добиралась только Серена Уильямс. Американка оформила 100-ю викторию в 116-м поединке.

Также Ига стала лишь второй в истории, кто одержал 100-ю победу в финальной игре GS. В 2012 году на US Open это сделал Энди Маррей.

100 - Iga Swiatek is the second player in the Open Era to claim their 100th Singles Grand Slam win in a final after Andy Murray at the US Open 2012. Timing.#Wimbledon | @Wimbledon @WTA pic.twitter.com/Ki57SxmfIl