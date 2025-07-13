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  4. У Свентек – 100 побед на GS за 120 игр. Быстрее это сделала только Серена
Уимблдон
13 июля 2025, 07:18 |
135
0

У Свентек – 100 побед на GS за 120 игр. Быстрее это сделала только Серена

12 июля Ига завоевала трофей Уимблдона-2025, переиграв в финале Аманду Анисимову

13 июля 2025, 07:18 |
135
0
У Свентек – 100 побед на GS за 120 игр. Быстрее это сделала только Серена
Getty Images/Global Images Ukraine. Ига Свентек

12 июля польская теннисистка и четвертая ракетка мира Ига Свентек обыграла Аманду Анисимову в финале Уимблдонского турнира 2025.

Полька одолела американку со счетом 6:0, 6:0 за 58 минут. Ига впервые в карьере выиграла травяной мейджор.

Свентек добыла 100-ю победу в карьере на турнирах Grand Slam. Для этого ей понадобилось 120 матчей.

Быстрее к этой отметке добиралась только Серена Уильямс. Американка оформила 100-ю викторию в 116-м поединке.

Также Ига стала лишь второй в истории, кто одержал 100-ю победу в финальной игре GS. В 2012 году на US Open это сделал Энди Маррей.

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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