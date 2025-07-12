Украинский вингер шокировал зарубежный клуб. Они отказались от трансфера

Украинский вингер Максим Хлань не перейдет в турецкий «Эюпспор», сообщает издание Ajansspor.

По информации источника, 22-летний футболист не сумел достичь договоренности с клубом, хотя уже был на этапе подписания контракта.

Ранее сообщалось, что перейти в «Эюпспор» Максима Хланя убедил Тарас Степаненко.

Отмечается, что в ближайшее время Хлань проведет переговоры с «Газиантепом».

В сезоне 2024/25 Максим Хлань провел 30 матчей в составе гданской «Лехии», отличившись 5 забитыми мячами и 4 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость свободного агента в 1,5 миллиона евро.