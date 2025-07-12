Украинский вингер шокировал зарубежный клуб. Они отказались от трансфера
Максим Хлань не смог договориться с «Эюпспором», хотя уже был на этапе подписания контракта
Украинский вингер Максим Хлань не перейдет в турецкий «Эюпспор», сообщает издание Ajansspor.
По информации источника, 22-летний футболист не сумел достичь договоренности с клубом, хотя уже был на этапе подписания контракта.
Ранее сообщалось, что перейти в «Эюпспор» Максима Хланя убедил Тарас Степаненко.
Отмечается, что в ближайшее время Хлань проведет переговоры с «Газиантепом».
В сезоне 2024/25 Максим Хлань провел 30 матчей в составе гданской «Лехии», отличившись 5 забитыми мячами и 4 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость свободного агента в 1,5 миллиона евро.
🎯 Ajansspor Özel 🎯— Ajansspor (@ajansspor) July 11, 2025
❌ Son olarak Polonya Ligi ekiplerinden Lechia Gdansk’ın formasını giyen Maksym Khlan, Eyüpspor ile görüşmelerinde imza aşamasına kadar gelse de anlaşma sağlayamadı.
🔥 22 yaşındaki sol kanat oyuncusu Gaziantep FK ile de transfer için bir görüşme… pic.twitter.com/BsjmcHGCgA
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