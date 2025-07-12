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  4. Украинский вингер шокировал зарубежный клуб. Они отказались от трансфера
Турция
12 июля 2025, 14:40 |
610
1

Украинский вингер шокировал зарубежный клуб. Они отказались от трансфера

Максим Хлань не смог договориться с «Эюпспором», хотя уже был на этапе подписания контракта

12 июля 2025, 14:40 |
610
1
Украинский вингер шокировал зарубежный клуб. Они отказались от трансфера
Getty Images/Global Images Ukraine. Максим Хлань

Украинский вингер Максим Хлань не перейдет в турецкий «Эюпспор», сообщает издание Ajansspor.

По информации источника, 22-летний футболист не сумел достичь договоренности с клубом, хотя уже был на этапе подписания контракта.

Ранее сообщалось, что перейти в «Эюпспор» Максима Хланя убедил Тарас Степаненко.

Отмечается, что в ближайшее время Хлань проведет переговоры с «Газиантепом».

В сезоне 2024/25 Максим Хлань провел 30 матчей в составе гданской «Лехии», отличившись 5 забитыми мячами и 4 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость свободного агента в 1,5 миллиона евро.

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Дмитрий Вус Источник: Ajansspor
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