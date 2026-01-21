«Я всем отказывал». Скрипник признался, кто уговорил его вернуться в Зарю

Украинский специалист Виктор Скрипник рассказал об уходе из Металлиста 1925. Коуч признался, почему решил вернуться к луганской Заре, отказавшись от предложений европейских клубов.

– Я не то, что наелся футболом ... Я – взрослый человек, поэтому понимал, что лучше закрыть одну дверь, а где-то откроются другие. Я взял на себя ответственность. Принял решение – попросил, чтобы руководство приняло отставку.

Это футбольная жизнь. Всегда все гладко не должно быть, постоянно есть какие-то нюансы. В Металлисте 1925 тогда был такой момент: становление команды, вылет в Первую лигу, пертурбации в команде, все менялось. Чем мог помогал, но в то же время в конце всегда должен быть результат. Поэтому и принял такое решение – отдать кому-то это место, пусть кто-то другой попробует. Мы до сих пор и общаемся, и встречаемся, поэтому ничего такого с клубом не было, чтобы на повышенных тонах, например. Разошлись по-дружески. Это тоже опыт.

И в течение этого года я всем отказывал. Не хотел. Для себя решил, что год проведу с семьей в Германии, где живу уже много лет. Наслаждался свободой, можно так сказать. Но обращал внимание на то, что творилось в футбольном мире.

– Была информация, что кроме Зари было несколько других предложений, в частности вариант в Чехии. Можете поделиться конкретикой, почему не получилось и почему в итоге выбрали возвращение в Зарю?

– Предложения были, но, опять же, я всем отказывал. Сказал, что буду рассматривать предложения только летом. Были и хорошие и привлекательные проекты. Но если пообещал семье, что никуда не буду вырываться – то так и сделал. Хотя в конце этого периода уже очень хотелось снова этого адреналина.

С Зарей у меня всегда были хорошие отношения. Переговорили с президентом буквально несколько минут – и я пришел к выводу, что все же сюда вернусь, – рассказал Скрипник

В нынешнем сезоне Украинской Премьер-лиги Заря занимает восьмую строчку турнирной таблицы, имея в своем активе 23 турнирных балла после 16 сыгранных матчей.