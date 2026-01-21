Беллингем ответил на свист фанатов после разгрома Монако

Хавбек «Реала» Джуд Беллингем поделился мнением относительно свиста со стороны трибун на «Сантьяго Бернабеу».

Мадридский коллектив добыл уверенную победу (6:1) в поединке 7–го тура общего этапа Лиги чемпионов.

«Я неизменно придерживаюсь позиции, что болельщики трудятся всю неделю и тратят свои средства, чтобы попасть на стадион, поэтому они вправе выражать свои эмоции так, как посчитают нужным.

Винисиус продемонстрировал отличную точность. У меня не было ни тени сомнения в его способностях. Он по–настоящему расцветает, когда чувствует опору.

Как только фанаты проявили к нему свою симпатию, он сумел выйти на совершенно иной уровень», – отметил Беллингем в интервью TNT Sports.