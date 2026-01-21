Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Лига чемпионов
21 января 2026, 05:47
Беллингем ответил на свист фанатов после разгрома Монако

Хавбек Реала поделился мнением о свисте на Сантьяго Бернабеу

Беллингем ответил на свист фанатов после разгрома Монако
Getty Images/Global Images Ukraine

Хавбек «Реала» Джуд Беллингем поделился мнением относительно свиста со стороны трибун на «Сантьяго Бернабеу».

Мадридский коллектив добыл уверенную победу (6:1) в поединке 7–го тура общего этапа Лиги чемпионов.

«Я неизменно придерживаюсь позиции, что болельщики трудятся всю неделю и тратят свои средства, чтобы попасть на стадион, поэтому они вправе выражать свои эмоции так, как посчитают нужным.

Винисиус продемонстрировал отличную точность. У меня не было ни тени сомнения в его способностях. Он по–настоящему расцветает, когда чувствует опору.

Как только фанаты проявили к нему свою симпатию, он сумел выйти на совершенно иной уровень», – отметил Беллингем в интервью TNT Sports.

Джуд Беллингем Реал Мадрид Монако Реал - Монако Лига чемпионов
