Беллингем объяснил скандальный жест после празднования гола Монако
Джуд ответил на слухи
Хавбек «Реала» Джуд Беллингем прокомментировал свой жест после забитого мяча в поединке против «Монако».
Мадридский клуб одержал убедительную победу (6:1) в рамках 7–го тура общего этапа Лиги чемпионов. Отличившись на 80–й минуте, Беллингем во время празднования сымитировал употребление алкоголя из рюмок.
Это стало реакцией на недавние утверждения испанского блогера AuronPlay о том, что у английского футболиста якобы имеются трудности со спиртным.
«Вокруг звучит много разной информации. На подобные вещи можно реагировать либо слезами, либо смехом. Своим жестом я дал ответ публике. Мне известна истина», – подчеркнул полузащитник.
