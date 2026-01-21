Беллингем объяснил скандальный жест после празднования гола Монако

Хавбек «Реала» Джуд Беллингем прокомментировал свой жест после забитого мяча в поединке против «Монако».

Мадридский клуб одержал убедительную победу (6:1) в рамках 7–го тура общего этапа Лиги чемпионов. Отличившись на 80–й минуте, Беллингем во время празднования сымитировал употребление алкоголя из рюмок.

Это стало реакцией на недавние утверждения испанского блогера AuronPlay о том, что у английского футболиста якобы имеются трудности со спиртным.