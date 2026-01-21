Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Беллингем объяснил скандальный жест после празднования гола Монако
Лига чемпионов
21 января 2026, 04:31
Беллингем объяснил скандальный жест после празднования гола Монако

Джуд ответил на слухи

Беллингем объяснил скандальный жест после празднования гола Монако
Getty Images/Global Images Ukraine

Хавбек «Реала» Джуд Беллингем прокомментировал свой жест после забитого мяча в поединке против «Монако».

Мадридский клуб одержал убедительную победу (6:1) в рамках 7–го тура общего этапа Лиги чемпионов. Отличившись на 80–й минуте, Беллингем во время празднования сымитировал употребление алкоголя из рюмок.

Это стало реакцией на недавние утверждения испанского блогера AuronPlay о том, что у английского футболиста якобы имеются трудности со спиртным.

«Вокруг звучит много разной информации. На подобные вещи можно реагировать либо слезами, либо смехом. Своим жестом я дал ответ публике. Мне известна истина», – подчеркнул полузащитник.

Джуд Беллингем Реал Мадрид Монако Реал - Монако Лига чемпионов
Михаил Олексиенко Источник: Marca
