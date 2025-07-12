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  4. Легенда Ворсклы объяснил, почему выбрал именно Зорю
Украина. Премьер лига
12 июля 2025, 10:09 |
121
0

Легенда Ворсклы объяснил, почему выбрал именно Зорю

На выбор Игоря Пердуты в том числе оказал влияние Виктор Скрипник

12 июля 2025, 10:09 |
121
0
Легенда Ворсклы объяснил, почему выбрал именно Зорю
ФК Ворскла. Игорь Пердута

Уже бывший защитник полтавской «Ворсклы» Игорь Пердута в эксклюзивном интервью для Sport.ua объяснил, почему перешел именно в луганскую «Зарю».

– Игорь, ты перешел в «Зарю». Почему именно луганская команда?

– Хотя бы потому, что этот клуб всегда ставит перед собой высокие цели. Значит, в «Зарье» сильные футболисты и финансовая надежность. Я уже успел увидеть, что и коллектив здесь классный. Также мне хорошо знаком главный тренер, под руководством которого я долгое время выступал в «Ворскле».

– Тебя позвал Виктор Скрипник?

– Можно и так сказать. Мы общались с наставником, и он сказал, что не против видеть меня в своей команде. А потом уже все было на уровне руководителей клубов. Все решилось благополучно и вот я в «Заре».

– Ты пришел как свободный агент?

– Да?

– Разве у тебя с «Ворсклой» закончился контракт?

– Мы расторгли соглашение по обоюдному согласию.

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Игорь Пердута Ворскла Полтава Заря Луганск трансферы трансферы УПЛ Виктор Скрипник
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
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