Шахтер Донецк – Бринье Гросупле – 0:0. Видео голов и обзор (обновляется)
Товарищеский матч между командами из Украины и Словении начался в 19:00
11 июля проходит товарищеский матч, в котором играют донецкий «Шахтер» и представитель чемпионата Словении «Бринье Гросупле».
Подопечные Арды Турана продолжают подготовку к новому сезону на тренировочных сборах в Словении. Поединок начался в 19:00 по киевскому времени.
Накануне украинская команда успешно стартовала в первом квалификационном раунде Лиги Европы – разгромили финский «Ильвес Тампере» со счетом 6:0.
Товарищеский матч, Словения. 11 июля
Шахтер Донецк (Украина) – Бринье Гросупле (Словения) – 0:0 (обновляется)
Видео голов:
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