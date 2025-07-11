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  4. Шахтер Донецк – Бринье Гросупле – 0:0. Видео голов и обзор (обновляется)
Украина. Премьер лига
11 июля 2025, 18:55 |
133
0

Шахтер Донецк – Бринье Гросупле – 0:0. Видео голов и обзор (обновляется)

Товарищеский матч между командами из Украины и Словении начался в 19:00

11 июля 2025, 18:55 |
133
0
Шахтер Донецк – Бринье Гросупле – 0:0. Видео голов и обзор (обновляется)
ФК Шахтер Донецк

11 июля проходит товарищеский матч, в котором играют донецкий «Шахтер» и представитель чемпионата Словении «Бринье Гросупле».

Подопечные Арды Турана продолжают подготовку к новому сезону на тренировочных сборах в Словении. Поединок начался в 19:00 по киевскому времени.

Накануне украинская команда успешно стартовала в первом квалификационном раунде Лиги Европы – разгромили финский «Ильвес Тампере» со счетом 6:0.

Товарищеский матч, Словения. 11 июля

Шахтер Донецк (Украина) Бринье Гросупле (Словения) 0:0 (обновляется)

Видео голов:

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Шахтер Донецк Бринье Гросупле товарищеские матчи контрольные матчи УПЛ учебно-тренировочные сборы видео голов и обзор
Николай Титюк
Николай Титюк Sport.ua
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