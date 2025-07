Эдин Джеко обладает уникальным бомбардирским достижением

Боснийский нападающий Эдин Джеко стал игроком итальянской «Фиорентины».

39-летний форвард имеет уникальное достижение.

Эдин Джеко является единственным игроком, который забивал по крайней мере один гол в топ-10 европейских чемпионатах в 18 сезонах подряд (с момента его дебюта в Бундеслиге в сезоне 2007/08).

За эти 18 сезонов Эдин Джеко забил 258 голов:

18 - Edin #Džeko is the only player to have scored in the major 10 European leagues in each of the last 18 seasons (since his debut in Bundesliga in 2007/08): 258 goals in those tournaments. Steady. pic.twitter.com/wstrCmiU2B