ОФИЦИАЛЬНО. Мусиала успешно перенес операцию

22-летний немецкий защитник "Баварии" Джамал Мусиала успешно перенес операцию.

Об этом сообщили на официальном сайте клуба.

По информации, Мусиала перенес операцию и начинает процесс реабилитации.

Защитник «Баварии» сломал левую малоберцовую кость и повредил несколько связок.

На восстановление у игрока может уйти до пяти месяцев, так что старт нового сезона игрок пропустит.

Мусиал травмировался в четвертьфинальном матче клубного чемпионата мира.