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Клубный чемпионат мира
08 июля 2025, 03:57 | Обновлено 08 июля 2025, 04:22
260
0

ОФИЦИАЛЬНО. Мусиала успешно перенес операцию

Защитник «Баварии» начинает процесс реабилитации

08 июля 2025, 03:57 | Обновлено 08 июля 2025, 04:22
260
0
ОФИЦИАЛЬНО. Мусиала успешно перенес операцию
ФК Бавария

22-летний немецкий защитник "Баварии" Джамал Мусиала успешно перенес операцию.

Об этом сообщили на официальном сайте клуба.

По информации, Мусиала перенес операцию и начинает процесс реабилитации.

Защитник «Баварии» сломал левую малоберцовую кость и повредил несколько связок.

На восстановление у игрока может уйти до пяти месяцев, так что старт нового сезона игрок пропустит.

Мусиал травмировался в четвертьфинальном матче клубного чемпионата мира.

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Александр Сильченко Источник: ФК Бавария
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