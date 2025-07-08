Клубный чемпионат мира08 июля 2025, 03:57 | Обновлено 08 июля 2025, 04:22
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ОФИЦИАЛЬНО. Мусиала успешно перенес операцию
Защитник «Баварии» начинает процесс реабилитации
08 июля 2025, 03:57 | Обновлено 08 июля 2025, 04:22
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22-летний немецкий защитник "Баварии" Джамал Мусиала успешно перенес операцию.
Об этом сообщили на официальном сайте клуба.
По информации, Мусиала перенес операцию и начинает процесс реабилитации.
Защитник «Баварии» сломал левую малоберцовую кость и повредил несколько связок.
На восстановление у игрока может уйти до пяти месяцев, так что старт нового сезона игрок пропустит.
Мусиал травмировался в четвертьфинальном матче клубного чемпионата мира.
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