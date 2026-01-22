Нидерланды. В перенесенном матче АЗ Алкмаар не сумел взять три очка
Игра против команды Эксельсиор завершилась вничью со счетом 1:1
В перенесенном матче 16-го тура нидерландской Эредивизи, который состоялся 21 января, команды АЗ Алкмар и Эксельсиор сыграли вничью с счетом 1:1.
Первый тайм не принес результативных ударов, команды ушли на перерыв при нулевом счете. Во второй половине игры зрители увидели два гола.
Открыл счет для хозяев Трой Перротт на 65-й минуте, однако на 81-й минуте Милиано Йонатанc сравнял счет для гостей (1:1).
Лидеры: ПСВ (52 очка), Фейеноорд (36), Аякс (34), НЕК Неймеген (32), Гронинген (31), Твенте, АЗ Алкмаар, Спарта Роттердам (по 29).
Чемпионат Нидерландов
16-й тур, 21 января 2025
АЗ Алкмар – Эксельсиор – 1:1
Голы: Перротт, 65 – Йонатанc, 81
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|ПСВ Эйндховен
|19
|17
|1
|1
|59 - 23
|24.01.26 21:00 ПСВ Эйндховен - НАК Бреда17.01.26 Фортуна Ситтард 1:2 ПСВ Эйндховен10.01.26 ПСВ Эйндховен 5:1 Эксельсиор21.12.25 Утрехт 1:2 ПСВ Эйндховен13.12.25 ПСВ Эйндховен 4:3 Хераклес06.12.25 Херенвен 0:2 ПСВ Эйндховен
|52
|2
|Фейеноорд
|19
|11
|3
|5
|47 - 27
|25.01.26 17:45 Фейеноорд - Хераклес18.01.26 Фейеноорд 3:4 Спарта Роттердам11.01.26 Херенвен 2:2 Фейеноорд21.12.25 Фейеноорд 1:1 Твенте14.12.25 Аякс 2:0 Фейеноорд06.12.25 Фейеноорд 6:1 Зволле
|36
|3
|Аякс
|19
|9
|7
|3
|37 - 26
|24.01.26 17:30 Аякс - Волендам17.01.26 Аякс 2:2 Гоу Эхед Иглс11.01.26 Телстар 2:3 Аякс20.12.25 НЕК Неймеген 2:2 Аякс14.12.25 Аякс 2:0 Фейеноорд06.12.25 Фортуна Ситтард 1:3 Аякс
|34
|4
|НЕК Неймеген
|18
|9
|5
|4
|47 - 32
|24.01.26 19:45 НЕК Неймеген - Зволле17.01.26 НАК Бреда 3:4 НЕК Неймеген20.12.25 НЕК Неймеген 2:2 Аякс13.12.25 Телстар 2:2 НЕК Неймеген07.12.25 Волендам 2:3 НЕК Неймеген29.11.25 НЕК Неймеген 3:1 Спарта Роттердам
|32
|5
|Гронинген
|19
|9
|4
|6
|27 - 22
|25.01.26 15:30 Гронинген - Фортуна Ситтард18.01.26 Херенвен 0:2 Гронинген10.01.26 Гронинген 0:0 НАК Бреда21.12.25 Гоу Эхед Иглс 1:1 Гронинген13.12.25 Гронинген 3:0 Волендам05.12.25 Эксельсиор 0:2 Гронинген
|31
|6
|Твенте
|19
|7
|8
|4
|29 - 22
|24.01.26 22:00 Твенте - Эксельсиор18.01.26 Хераклес 0:2 Твенте10.01.26 Твенте 1:1 Зволле21.12.25 Фейеноорд 1:1 Твенте14.12.25 Твенте 2:0 Гоу Эхед Иглс07.12.25 Утрехт 1:1 Твенте
|29
|7
|АЗ Алкмаар
|19
|8
|5
|6
|34 - 32
|25.01.26 13:15 Телстар - АЗ Алкмаар21.01.26 АЗ Алкмаар 1:1 Эксельсиор17.01.26 Зволле 3:1 АЗ Алкмаар10.01.26 АЗ Алкмаар 1:0 Волендам21.12.25 Фортуна Ситтард 4:3 АЗ Алкмаар07.12.25 АЗ Алкмаар 2:2 Гоу Эхед Иглс
|29
|8
|Спарта Роттердам
|19
|9
|2
|8
|24 - 34
|25.01.26 17:45 Утрехт - Спарта Роттердам18.01.26 Фейеноорд 3:4 Спарта Роттердам11.01.26 Спарта Роттердам 2:0 Хераклес21.12.25 Волендам 0:1 Спарта Роттердам14.12.25 Спарта Роттердам 0:3 Херенвен07.12.25 Спарта Роттердам 1:0 НАК Бреда
|29
|9
|Херенвен
|19
|6
|6
|7
|31 - 30
|01.02.26 17:45 Херенвен - Утрехт18.01.26 Херенвен 0:2 Гронинген11.01.26 Херенвен 2:2 Фейеноорд20.12.25 Хераклес 0:3 Херенвен14.12.25 Спарта Роттердам 0:3 Херенвен06.12.25 Херенвен 0:2 ПСВ Эйндховен
|24
|10
|Утрехт
|18
|6
|5
|7
|29 - 25
|25.01.26 17:45 Утрехт - Спарта Роттердам18.01.26 Волендам 2:1 Утрехт21.12.25 Утрехт 1:2 ПСВ Эйндховен14.12.25 НАК Бреда 1:1 Утрехт07.12.25 Утрехт 1:1 Твенте30.11.25 Гоу Эхед Иглс 2:2 Утрехт
|23
|11
|Зволле
|19
|6
|5
|8
|25 - 40
|24.01.26 19:45 НЕК Неймеген - Зволле17.01.26 Зволле 3:1 АЗ Алкмаар10.01.26 Твенте 1:1 Зволле20.12.25 Эксельсиор 2:1 Зволле13.12.25 Зволле 1:0 Фортуна Ситтард06.12.25 Фейеноорд 6:1 Зволле
|23
|12
|Фортуна Ситтард
|19
|6
|4
|9
|28 - 33
|25.01.26 15:30 Гронинген - Фортуна Ситтард17.01.26 Фортуна Ситтард 1:2 ПСВ Эйндховен11.01.26 Гоу Эхед Иглс 2:2 Фортуна Ситтард21.12.25 Фортуна Ситтард 4:3 АЗ Алкмаар13.12.25 Зволле 1:0 Фортуна Ситтард06.12.25 Фортуна Ситтард 1:3 Аякс
|22
|13
|Гоу Эхед Иглс
|19
|4
|9
|6
|30 - 33
|01.02.26 21:00 Волендам - Гоу Эхед Иглс17.01.26 Аякс 2:2 Гоу Эхед Иглс11.01.26 Гоу Эхед Иглс 2:2 Фортуна Ситтард21.12.25 Гоу Эхед Иглс 1:1 Гронинген14.12.25 Твенте 2:0 Гоу Эхед Иглс07.12.25 АЗ Алкмаар 2:2 Гоу Эхед Иглс
|21
|14
|Эксельсиор
|19
|6
|3
|10
|20 - 35
|24.01.26 22:00 Твенте - Эксельсиор21.01.26 АЗ Алкмаар 1:1 Эксельсиор17.01.26 Эксельсиор 2:2 Телстар10.01.26 ПСВ Эйндховен 5:1 Эксельсиор20.12.25 Эксельсиор 2:1 Зволле05.12.25 Эксельсиор 0:2 Гронинген
|21
|15
|Волендам
|19
|4
|5
|10
|21 - 33
|24.01.26 17:30 Аякс - Волендам18.01.26 Волендам 2:1 Утрехт10.01.26 АЗ Алкмаар 1:0 Волендам21.12.25 Волендам 0:1 Спарта Роттердам13.12.25 Гронинген 3:0 Волендам07.12.25 Волендам 2:3 НЕК Неймеген
|17
|16
|Телстар
|19
|3
|7
|9
|24 - 32
|25.01.26 13:15 Телстар - АЗ Алкмаар17.01.26 Эксельсиор 2:2 Телстар11.01.26 Телстар 2:3 Аякс20.12.25 НАК Бреда 0:1 Телстар13.12.25 Телстар 2:2 НЕК Неймеген06.12.25 Хераклес 1:1 Телстар
|16
|17
|НАК Бреда
|19
|3
|5
|11
|19 - 30
|24.01.26 21:00 ПСВ Эйндховен - НАК Бреда17.01.26 НАК Бреда 3:4 НЕК Неймеген10.01.26 Гронинген 0:0 НАК Бреда20.12.25 НАК Бреда 0:1 Телстар14.12.25 НАК Бреда 1:1 Утрехт07.12.25 Спарта Роттердам 1:0 НАК Бреда
|14
|18
|Хераклес
|19
|4
|2
|13
|26 - 48
|25.01.26 17:45 Фейеноорд - Хераклес18.01.26 Хераклес 0:2 Твенте11.01.26 Спарта Роттердам 2:0 Хераклес20.12.25 Хераклес 0:3 Херенвен13.12.25 ПСВ Эйндховен 4:3 Хераклес06.12.25 Хераклес 1:1 Телстар
|14
Инфографика
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Криштиану поразил ворота команды Дамак на 50-й минуте матча 17-го тура чемпионата СА
Известно, как состоялся уход Цыганкова из «Динамо»