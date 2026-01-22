Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Нидерланды. В перенесенном матче АЗ Алкмаар не сумел взять три очка
Чемпионат Нидерландов
АЗ Алкмаар
21.01.2026 19:45 – FT 1 : 1
Эксельсиор
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Нидерланды
22 января 2026, 05:23 | Обновлено 22 января 2026, 05:59
46
0

Нидерланды. В перенесенном матче АЗ Алкмаар не сумел взять три очка

Игра против команды Эксельсиор завершилась вничью со счетом 1:1

22 января 2026, 05:23 | Обновлено 22 января 2026, 05:59
46
0
Нидерланды. В перенесенном матче АЗ Алкмаар не сумел взять три очка
АЗ Алкмаар

В перенесенном матче 16-го тура нидерландской Эредивизи, который состоялся 21 января, команды АЗ Алкмар и Эксельсиор сыграли вничью с счетом 1:1.

Первый тайм не принес результативных ударов, команды ушли на перерыв при нулевом счете. Во второй половине игры зрители увидели два гола.

Открыл счет для хозяев Трой Перротт на 65-й минуте, однако на 81-й минуте Милиано Йонатанc сравнял счет для гостей (1:1).

Лидеры: ПСВ (52 очка), Фейеноорд (36), Аякс (34), НЕК Неймеген (32), Гронинген (31), Твенте, АЗ Алкмаар, Спарта Роттердам (по 29).

Чемпионат Нидерландов

16-й тур, 21 января 2025

АЗ Алкмар – Эксельсиор – 1:1

Голы: Перротт, 65 – Йонатанc, 81

Турнирная таблица

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 ПСВ Эйндховен 19 17 1 1 59 - 23 24.01.26 21:00 ПСВ Эйндховен - НАК Бреда17.01.26 Фортуна Ситтард 1:2 ПСВ Эйндховен10.01.26 ПСВ Эйндховен 5:1 Эксельсиор21.12.25 Утрехт 1:2 ПСВ Эйндховен13.12.25 ПСВ Эйндховен 4:3 Хераклес06.12.25 Херенвен 0:2 ПСВ Эйндховен 52
2 Фейеноорд 19 11 3 5 47 - 27 25.01.26 17:45 Фейеноорд - Хераклес18.01.26 Фейеноорд 3:4 Спарта Роттердам11.01.26 Херенвен 2:2 Фейеноорд21.12.25 Фейеноорд 1:1 Твенте14.12.25 Аякс 2:0 Фейеноорд06.12.25 Фейеноорд 6:1 Зволле 36
3 Аякс 19 9 7 3 37 - 26 24.01.26 17:30 Аякс - Волендам17.01.26 Аякс 2:2 Гоу Эхед Иглс11.01.26 Телстар 2:3 Аякс20.12.25 НЕК Неймеген 2:2 Аякс14.12.25 Аякс 2:0 Фейеноорд06.12.25 Фортуна Ситтард 1:3 Аякс 34
4 НЕК Неймеген 18 9 5 4 47 - 32 24.01.26 19:45 НЕК Неймеген - Зволле17.01.26 НАК Бреда 3:4 НЕК Неймеген20.12.25 НЕК Неймеген 2:2 Аякс13.12.25 Телстар 2:2 НЕК Неймеген07.12.25 Волендам 2:3 НЕК Неймеген29.11.25 НЕК Неймеген 3:1 Спарта Роттердам 32
5 Гронинген 19 9 4 6 27 - 22 25.01.26 15:30 Гронинген - Фортуна Ситтард18.01.26 Херенвен 0:2 Гронинген10.01.26 Гронинген 0:0 НАК Бреда21.12.25 Гоу Эхед Иглс 1:1 Гронинген13.12.25 Гронинген 3:0 Волендам05.12.25 Эксельсиор 0:2 Гронинген 31
6 Твенте 19 7 8 4 29 - 22 24.01.26 22:00 Твенте - Эксельсиор18.01.26 Хераклес 0:2 Твенте10.01.26 Твенте 1:1 Зволле21.12.25 Фейеноорд 1:1 Твенте14.12.25 Твенте 2:0 Гоу Эхед Иглс07.12.25 Утрехт 1:1 Твенте 29
7 АЗ Алкмаар 19 8 5 6 34 - 32 25.01.26 13:15 Телстар - АЗ Алкмаар21.01.26 АЗ Алкмаар 1:1 Эксельсиор17.01.26 Зволле 3:1 АЗ Алкмаар10.01.26 АЗ Алкмаар 1:0 Волендам21.12.25 Фортуна Ситтард 4:3 АЗ Алкмаар07.12.25 АЗ Алкмаар 2:2 Гоу Эхед Иглс 29
8 Спарта Роттердам 19 9 2 8 24 - 34 25.01.26 17:45 Утрехт - Спарта Роттердам18.01.26 Фейеноорд 3:4 Спарта Роттердам11.01.26 Спарта Роттердам 2:0 Хераклес21.12.25 Волендам 0:1 Спарта Роттердам14.12.25 Спарта Роттердам 0:3 Херенвен07.12.25 Спарта Роттердам 1:0 НАК Бреда 29
9 Херенвен 19 6 6 7 31 - 30 01.02.26 17:45 Херенвен - Утрехт18.01.26 Херенвен 0:2 Гронинген11.01.26 Херенвен 2:2 Фейеноорд20.12.25 Хераклес 0:3 Херенвен14.12.25 Спарта Роттердам 0:3 Херенвен06.12.25 Херенвен 0:2 ПСВ Эйндховен 24
10 Утрехт 18 6 5 7 29 - 25 25.01.26 17:45 Утрехт - Спарта Роттердам18.01.26 Волендам 2:1 Утрехт21.12.25 Утрехт 1:2 ПСВ Эйндховен14.12.25 НАК Бреда 1:1 Утрехт07.12.25 Утрехт 1:1 Твенте30.11.25 Гоу Эхед Иглс 2:2 Утрехт 23
11 Зволле 19 6 5 8 25 - 40 24.01.26 19:45 НЕК Неймеген - Зволле17.01.26 Зволле 3:1 АЗ Алкмаар10.01.26 Твенте 1:1 Зволле20.12.25 Эксельсиор 2:1 Зволле13.12.25 Зволле 1:0 Фортуна Ситтард06.12.25 Фейеноорд 6:1 Зволле 23
12 Фортуна Ситтард 19 6 4 9 28 - 33 25.01.26 15:30 Гронинген - Фортуна Ситтард17.01.26 Фортуна Ситтард 1:2 ПСВ Эйндховен11.01.26 Гоу Эхед Иглс 2:2 Фортуна Ситтард21.12.25 Фортуна Ситтард 4:3 АЗ Алкмаар13.12.25 Зволле 1:0 Фортуна Ситтард06.12.25 Фортуна Ситтард 1:3 Аякс 22
13 Гоу Эхед Иглс 19 4 9 6 30 - 33 01.02.26 21:00 Волендам - Гоу Эхед Иглс17.01.26 Аякс 2:2 Гоу Эхед Иглс11.01.26 Гоу Эхед Иглс 2:2 Фортуна Ситтард21.12.25 Гоу Эхед Иглс 1:1 Гронинген14.12.25 Твенте 2:0 Гоу Эхед Иглс07.12.25 АЗ Алкмаар 2:2 Гоу Эхед Иглс 21
14 Эксельсиор 19 6 3 10 20 - 35 24.01.26 22:00 Твенте - Эксельсиор21.01.26 АЗ Алкмаар 1:1 Эксельсиор17.01.26 Эксельсиор 2:2 Телстар10.01.26 ПСВ Эйндховен 5:1 Эксельсиор20.12.25 Эксельсиор 2:1 Зволле05.12.25 Эксельсиор 0:2 Гронинген 21
15 Волендам 19 4 5 10 21 - 33 24.01.26 17:30 Аякс - Волендам18.01.26 Волендам 2:1 Утрехт10.01.26 АЗ Алкмаар 1:0 Волендам21.12.25 Волендам 0:1 Спарта Роттердам13.12.25 Гронинген 3:0 Волендам07.12.25 Волендам 2:3 НЕК Неймеген 17
16 Телстар 19 3 7 9 24 - 32 25.01.26 13:15 Телстар - АЗ Алкмаар17.01.26 Эксельсиор 2:2 Телстар11.01.26 Телстар 2:3 Аякс20.12.25 НАК Бреда 0:1 Телстар13.12.25 Телстар 2:2 НЕК Неймеген06.12.25 Хераклес 1:1 Телстар 16
17 НАК Бреда 19 3 5 11 19 - 30 24.01.26 21:00 ПСВ Эйндховен - НАК Бреда17.01.26 НАК Бреда 3:4 НЕК Неймеген10.01.26 Гронинген 0:0 НАК Бреда20.12.25 НАК Бреда 0:1 Телстар14.12.25 НАК Бреда 1:1 Утрехт07.12.25 Спарта Роттердам 1:0 НАК Бреда 14
18 Хераклес 19 4 2 13 26 - 48 25.01.26 17:45 Фейеноорд - Хераклес18.01.26 Хераклес 0:2 Твенте11.01.26 Спарта Роттердам 2:0 Хераклес20.12.25 Хераклес 0:3 Херенвен13.12.25 ПСВ Эйндховен 4:3 Хераклес06.12.25 Хераклес 1:1 Телстар 14
Полная таблица

Инфографика

По теме:
Будет зарабатывать больше всех. Стала известна зарплата Зинченко в Аяксе
Бен Джейкобс: Аякс хочет подписать Зинченко на постоянной основе
Сколько будет зарабатывать? Зинченко согласовал условия контракта с Аяксом
чемпионат Нидерландов по футболу АЗ Алкмаар Эксельсиор Трой Пэрротт
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. Как Роналду забил 960-й гол в карьере с передачи Жоау Феликса
Футбол | 21 января 2026, 20:50 6
ВИДЕО. Как Роналду забил 960-й гол в карьере с передачи Жоау Феликса
ВИДЕО. Как Роналду забил 960-й гол в карьере с передачи Жоау Феликса

Криштиану поразил ворота команды Дамак на 50-й минуте матча 17-го тура чемпионата СА

Гвардиола позвонил Суркису. Детали ухода звезды сборной Украины из Киева
Футбол | 21 января 2026, 08:06 5
Гвардиола позвонил Суркису. Детали ухода звезды сборной Украины из Киева
Гвардиола позвонил Суркису. Детали ухода звезды сборной Украины из Киева

Известно, как состоялся уход Цыганкова из «Динамо»

Семь футболистов покинули клуб, который сыграет в 1/4 финала Кубка Украины
Футбол | 21.01.2026, 11:39
Семь футболистов покинули клуб, который сыграет в 1/4 финала Кубка Украины
Семь футболистов покинули клуб, который сыграет в 1/4 финала Кубка Украины
Единственный боксер, которого не любит Усик, возвращается на ринг в 41 год
Бокс | 21.01.2026, 07:49
Единственный боксер, которого не любит Усик, возвращается на ринг в 41 год
Единственный боксер, которого не любит Усик, возвращается на ринг в 41 год
Украинский футболист может попасть в АПЛ. Есть официальное предложение
Футбол | 22.01.2026, 03:32
Украинский футболист может попасть в АПЛ. Есть официальное предложение
Украинский футболист может попасть в АПЛ. Есть официальное предложение
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Легенда Динамо может не вернуться в клуб из-за своей семьи
Легенда Динамо может не вернуться в клуб из-за своей семьи
20.01.2026, 06:02 1
Футбол
Зинченко только один из... За 2 месяца до Швеции можно закупать валидол
Зинченко только один из... За 2 месяца до Швеции можно закупать валидол
20.01.2026, 07:57 30
Футбол
Владимир Кличко вынужден отложить свои планы из-за диктатора путина
Владимир Кличко вынужден отложить свои планы из-за диктатора путина
20.01.2026, 02:12 1
Бокс
СВИТОЛИНА: «Мне было жаль, что не дала себе шанс побороться за WTA Finals»
СВИТОЛИНА: «Мне было жаль, что не дала себе шанс побороться за WTA Finals»
21.01.2026, 06:25
Теннис
Семь побед Арсенала. Как выглядит турнирная таблица Лиги чемпионов
Семь побед Арсенала. Как выглядит турнирная таблица Лиги чемпионов
21.01.2026, 06:23
Футбол
Подробности ситуации Довбика. Артем сам принял решение
Подробности ситуации Довбика. Артем сам принял решение
20.01.2026, 01:02 6
Футбол
Достойный дебют. Олейникова едва не выиграла сет у чемпионки Aus Open 2025
Достойный дебют. Олейникова едва не выиграла сет у чемпионки Aus Open 2025
20.01.2026, 04:29 11
Теннис
16 дней до старта Олимпиады. Чего ждать от Украины?
16 дней до старта Олимпиады. Чего ждать от Украины?
20.01.2026, 17:32 18
Олимпийские игры
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем