Нидерланды. В перенесенном матче АЗ Алкмаар не сумел взять три очка

В перенесенном матче 16-го тура нидерландской Эредивизи, который состоялся 21 января, команды АЗ Алкмар и Эксельсиор сыграли вничью с счетом 1:1.

Первый тайм не принес результативных ударов, команды ушли на перерыв при нулевом счете. Во второй половине игры зрители увидели два гола.

Открыл счет для хозяев Трой Перротт на 65-й минуте, однако на 81-й минуте Милиано Йонатанc сравнял счет для гостей (1:1).

Лидеры: ПСВ (52 очка), Фейеноорд (36), Аякс (34), НЕК Неймеген (32), Гронинген (31), Твенте, АЗ Алкмаар, Спарта Роттердам (по 29).

Чемпионат Нидерландов

16-й тур, 21 января 2025

АЗ Алкмар – Эксельсиор – 1:1

Голы: Перротт, 65 – Йонатанc, 81

№ Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О 1 ПСВ Эйндховен 19 17 1 1 59 - 23 24.01.26 21:00 ПСВ Эйндховен - НАК Бреда 17.01.26 Фортуна Ситтард 1:2 ПСВ Эйндховен 10.01.26 ПСВ Эйндховен 5:1 Эксельсиор 21.12.25 Утрехт 1:2 ПСВ Эйндховен 13.12.25 ПСВ Эйндховен 4:3 Хераклес 06.12.25 Херенвен 0:2 ПСВ Эйндховен 52 2 Фейеноорд 19 11 3 5 47 - 27 25.01.26 17:45 Фейеноорд - Хераклес 18.01.26 Фейеноорд 3:4 Спарта Роттердам 11.01.26 Херенвен 2:2 Фейеноорд 21.12.25 Фейеноорд 1:1 Твенте 14.12.25 Аякс 2:0 Фейеноорд 06.12.25 Фейеноорд 6:1 Зволле 36 3 Аякс 19 9 7 3 37 - 26 24.01.26 17:30 Аякс - Волендам 17.01.26 Аякс 2:2 Гоу Эхед Иглс 11.01.26 Телстар 2:3 Аякс 20.12.25 НЕК Неймеген 2:2 Аякс 14.12.25 Аякс 2:0 Фейеноорд 06.12.25 Фортуна Ситтард 1:3 Аякс 34 4 НЕК Неймеген 18 9 5 4 47 - 32 24.01.26 19:45 НЕК Неймеген - Зволле 17.01.26 НАК Бреда 3:4 НЕК Неймеген 20.12.25 НЕК Неймеген 2:2 Аякс 13.12.25 Телстар 2:2 НЕК Неймеген 07.12.25 Волендам 2:3 НЕК Неймеген 29.11.25 НЕК Неймеген 3:1 Спарта Роттердам 32 5 Гронинген 19 9 4 6 27 - 22 25.01.26 15:30 Гронинген - Фортуна Ситтард 18.01.26 Херенвен 0:2 Гронинген 10.01.26 Гронинген 0:0 НАК Бреда 21.12.25 Гоу Эхед Иглс 1:1 Гронинген 13.12.25 Гронинген 3:0 Волендам 05.12.25 Эксельсиор 0:2 Гронинген 31 6 Твенте 19 7 8 4 29 - 22 24.01.26 22:00 Твенте - Эксельсиор 18.01.26 Хераклес 0:2 Твенте 10.01.26 Твенте 1:1 Зволле 21.12.25 Фейеноорд 1:1 Твенте 14.12.25 Твенте 2:0 Гоу Эхед Иглс 07.12.25 Утрехт 1:1 Твенте 29 7 АЗ Алкмаар 19 8 5 6 34 - 32 25.01.26 13:15 Телстар - АЗ Алкмаар 21.01.26 АЗ Алкмаар 1:1 Эксельсиор 17.01.26 Зволле 3:1 АЗ Алкмаар 10.01.26 АЗ Алкмаар 1:0 Волендам 21.12.25 Фортуна Ситтард 4:3 АЗ Алкмаар 07.12.25 АЗ Алкмаар 2:2 Гоу Эхед Иглс 29 8 Спарта Роттердам 19 9 2 8 24 - 34 25.01.26 17:45 Утрехт - Спарта Роттердам 18.01.26 Фейеноорд 3:4 Спарта Роттердам 11.01.26 Спарта Роттердам 2:0 Хераклес 21.12.25 Волендам 0:1 Спарта Роттердам 14.12.25 Спарта Роттердам 0:3 Херенвен 07.12.25 Спарта Роттердам 1:0 НАК Бреда 29 9 Херенвен 19 6 6 7 31 - 30 01.02.26 17:45 Херенвен - Утрехт 18.01.26 Херенвен 0:2 Гронинген 11.01.26 Херенвен 2:2 Фейеноорд 20.12.25 Хераклес 0:3 Херенвен 14.12.25 Спарта Роттердам 0:3 Херенвен 06.12.25 Херенвен 0:2 ПСВ Эйндховен 24 10 Утрехт 18 6 5 7 29 - 25 25.01.26 17:45 Утрехт - Спарта Роттердам 18.01.26 Волендам 2:1 Утрехт 21.12.25 Утрехт 1:2 ПСВ Эйндховен 14.12.25 НАК Бреда 1:1 Утрехт 07.12.25 Утрехт 1:1 Твенте 30.11.25 Гоу Эхед Иглс 2:2 Утрехт 23 11 Зволле 19 6 5 8 25 - 40 24.01.26 19:45 НЕК Неймеген - Зволле 17.01.26 Зволле 3:1 АЗ Алкмаар 10.01.26 Твенте 1:1 Зволле 20.12.25 Эксельсиор 2:1 Зволле 13.12.25 Зволле 1:0 Фортуна Ситтард 06.12.25 Фейеноорд 6:1 Зволле 23 12 Фортуна Ситтард 19 6 4 9 28 - 33 25.01.26 15:30 Гронинген - Фортуна Ситтард 17.01.26 Фортуна Ситтард 1:2 ПСВ Эйндховен 11.01.26 Гоу Эхед Иглс 2:2 Фортуна Ситтард 21.12.25 Фортуна Ситтард 4:3 АЗ Алкмаар 13.12.25 Зволле 1:0 Фортуна Ситтард 06.12.25 Фортуна Ситтард 1:3 Аякс 22 13 Гоу Эхед Иглс 19 4 9 6 30 - 33 01.02.26 21:00 Волендам - Гоу Эхед Иглс 17.01.26 Аякс 2:2 Гоу Эхед Иглс 11.01.26 Гоу Эхед Иглс 2:2 Фортуна Ситтард 21.12.25 Гоу Эхед Иглс 1:1 Гронинген 14.12.25 Твенте 2:0 Гоу Эхед Иглс 07.12.25 АЗ Алкмаар 2:2 Гоу Эхед Иглс 21 14 Эксельсиор 19 6 3 10 20 - 35 24.01.26 22:00 Твенте - Эксельсиор 21.01.26 АЗ Алкмаар 1:1 Эксельсиор 17.01.26 Эксельсиор 2:2 Телстар 10.01.26 ПСВ Эйндховен 5:1 Эксельсиор 20.12.25 Эксельсиор 2:1 Зволле 05.12.25 Эксельсиор 0:2 Гронинген 21 15 Волендам 19 4 5 10 21 - 33 24.01.26 17:30 Аякс - Волендам 18.01.26 Волендам 2:1 Утрехт 10.01.26 АЗ Алкмаар 1:0 Волендам 21.12.25 Волендам 0:1 Спарта Роттердам 13.12.25 Гронинген 3:0 Волендам 07.12.25 Волендам 2:3 НЕК Неймеген 17 16 Телстар 19 3 7 9 24 - 32 25.01.26 13:15 Телстар - АЗ Алкмаар 17.01.26 Эксельсиор 2:2 Телстар 11.01.26 Телстар 2:3 Аякс 20.12.25 НАК Бреда 0:1 Телстар 13.12.25 Телстар 2:2 НЕК Неймеген 06.12.25 Хераклес 1:1 Телстар 16 17 НАК Бреда 19 3 5 11 19 - 30 24.01.26 21:00 ПСВ Эйндховен - НАК Бреда 17.01.26 НАК Бреда 3:4 НЕК Неймеген 10.01.26 Гронинген 0:0 НАК Бреда 20.12.25 НАК Бреда 0:1 Телстар 14.12.25 НАК Бреда 1:1 Утрехт 07.12.25 Спарта Роттердам 1:0 НАК Бреда 14 18 Хераклес 19 4 2 13 26 - 48 25.01.26 17:45 Фейеноорд - Хераклес 18.01.26 Хераклес 0:2 Твенте 11.01.26 Спарта Роттердам 2:0 Хераклес 20.12.25 Хераклес 0:3 Херенвен 13.12.25 ПСВ Эйндховен 4:3 Хераклес 06.12.25 Хераклес 1:1 Телстар 14 Полная таблица

