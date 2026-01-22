Джеррард раскритиковал Слота после матча Лиги чемпионов

Легендарный экс–капитан и хавбек «Ливерпуля» Стивен Джеррард подверг критике высказывания Арне Слота после разгрома «Марселя» (3:0). Речь идет о словах главного тренера, которыми тот оправдывал нехватку стабильности у коллектива в нынешнем сезоне.

«Ему стоит прекратить постоянные дискуссии о низком блоке. Оппоненты «Ливерпуля» использовали такую тактику еще в годы моей игровой карьеры и задолго до этого. Это стандартная ситуация: соперники всегда будут искать любые способы, чтобы сдержать «Ливерпуль». Главная задача – находить эффективные решения.

В твоем распоряжении есть подходящие исполнители. Именно тогда поединки против закрытых команд будут приносить победы, а не ничейные результаты. Этот фактор никуда не исчезнет.

Уже в ближайшие выходные они вновь столкнутся с плотной обороной в матче против «Борнмута». Необходимо проявлять беспощадность, а лидеры клуба обязаны брать инициативу на себя и реализовывать моменты, чтобы забирать очки в таких играх», – цитирует Джеррарда Daily Mail.