Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Джеррард раскритиковал Слота после матча Лиги чемпионов
Англия
22 января 2026, 05:59 | Обновлено 22 января 2026, 06:02
169
0

Джеррард раскритиковал Слота после матча Лиги чемпионов

Легенда Ливерпуля указала тренеру на ошибки

22 января 2026, 05:59 | Обновлено 22 января 2026, 06:02
169
0
Джеррард раскритиковал Слота после матча Лиги чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine

Легендарный экс–капитан и хавбек «Ливерпуля» Стивен Джеррард подверг критике высказывания Арне Слота после разгрома «Марселя» (3:0). Речь идет о словах главного тренера, которыми тот оправдывал нехватку стабильности у коллектива в нынешнем сезоне.

«Ему стоит прекратить постоянные дискуссии о низком блоке. Оппоненты «Ливерпуля» использовали такую тактику еще в годы моей игровой карьеры и задолго до этого. Это стандартная ситуация: соперники всегда будут искать любые способы, чтобы сдержать «Ливерпуль». Главная задача – находить эффективные решения.

В твоем распоряжении есть подходящие исполнители. Именно тогда поединки против закрытых команд будут приносить победы, а не ничейные результаты. Этот фактор никуда не исчезнет.

Уже в ближайшие выходные они вновь столкнутся с плотной обороной в матче против «Борнмута». Необходимо проявлять беспощадность, а лидеры клуба обязаны брать инициативу на себя и реализовывать моменты, чтобы забирать очки в таких играх», – цитирует Джеррарда Daily Mail.

В грядущем туре «Марсель» померится силами с «Брюгге» (28 января), в то время как «Ливерпуль» ожидает встреча с «Карабахом» (28 января).

По теме:
Ньюкасл – ПСВ – 3:0. Три гола от сорок в ЛЧ. Видео голов и обзор
Компани поделился впечатлениями после непростой победы Баварии в ЛЧ
Бавария – Сент-Жилуаз – 2:0. Кейн: дубль и не забил пенальти. Видео голов
Стивен Джеррард Ливерпуль Марсель Лига чемпионов Арне Слот
Михаил Олексиенко
Михаил Олексиенко Источник
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Семь побед Арсенала. Как выглядит турнирная таблица Лиги чемпионов
Футбол | 21 января 2026, 06:23 0
Семь побед Арсенала. Как выглядит турнирная таблица Лиги чемпионов
Семь побед Арсенала. Как выглядит турнирная таблица Лиги чемпионов

20 января состоялись матчи 7-го тура ЛЧ, канониры вышли напрямую в 1/8 финала

Французский журналист: «Забарный слишком часто попадает впросак»
Футбол | 21 января 2026, 20:28 6
Французский журналист: «Забарный слишком часто попадает впросак»
Французский журналист: «Забарный слишком часто попадает впросак»

Флоран Готро подверг критике игру украинского защитника

Гвардиола позвонил Суркису. Детали ухода звезды сборной Украины из Киева
Футбол | 21.01.2026, 08:06
Гвардиола позвонил Суркису. Детали ухода звезды сборной Украины из Киева
Гвардиола позвонил Суркису. Детали ухода звезды сборной Украины из Киева
Ювентус – Бенфика – 2:0. Украинцы не помогли. Видео голов и обзор матча
Футбол | 22.01.2026, 02:52
Ювентус – Бенфика – 2:0. Украинцы не помогли. Видео голов и обзор матча
Ювентус – Бенфика – 2:0. Украинцы не помогли. Видео голов и обзор матча
Единственный боксер, которого не любит Усик, возвращается на ринг в 41 год
Бокс | 21.01.2026, 07:49
Единственный боксер, которого не любит Усик, возвращается на ринг в 41 год
Единственный боксер, которого не любит Усик, возвращается на ринг в 41 год
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Hatsu Basho. Аонишики продолжает лидировать, Шиши откололся
Hatsu Basho. Аонишики продолжает лидировать, Шиши откололся
21.01.2026, 13:15 11
Другие виды
Александр УСИК: «Он на первом месте в моем списке самых тяжелых соперников»
Александр УСИК: «Он на первом месте в моем списке самых тяжелых соперников»
21.01.2026, 08:31
Бокс
Игрок Динамо не хочет возвращаться в Украину, несмотря на желание киевлян
Игрок Динамо не хочет возвращаться в Украину, несмотря на желание киевлян
20.01.2026, 09:18 6
Футбол
Hatsu Basho. Украинцы Аонишики и Шиши становятся лидерами
Hatsu Basho. Украинцы Аонишики и Шиши становятся лидерами
20.01.2026, 13:35 15
Другие виды
Филип Хргович отправил чемпиона мира в хевивейте в больницу
Филип Хргович отправил чемпиона мира в хевивейте в больницу
20.01.2026, 09:48 2
Бокс
Легенда Динамо может не вернуться в клуб из-за своей семьи
Легенда Динамо может не вернуться в клуб из-за своей семьи
20.01.2026, 06:02 1
Футбол
Зинченко только один из... За 2 месяца до Швеции можно закупать валидол
Зинченко только один из... За 2 месяца до Швеции можно закупать валидол
20.01.2026, 07:57 30
Футбол
САЛЕНКО: «У него слишком большая зарплата, нужно уходить, а он не хочет»
САЛЕНКО: «У него слишком большая зарплата, нужно уходить, а он не хочет»
21.01.2026, 10:05 9
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем