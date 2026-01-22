Тренер Динамо попал в нетипичную для себя ситуацию

Помощник главного тренера «Динамо» Мацей Кендзерек прокомментировал товарищеский матч против «Короны» (0:0) и объяснил, почему этот сбор является нетипичным для него.

«Сборы у нас несколько нетипичные, потому что у нас есть целый месяц. Я сам еще не был в такой ситуации, поэтому мне интересно, как все будет выглядеть. Что касается спарринга, мы хотели сыграть с хорошим соперником и, думаю, нам это удалось. «Корона» поставила достаточно высокую планку. Понятно, что мы находимся на другом этапе подготовки – мы только начинаем.

Составы у обеих команд были несколько перемешаны, но, считаю, в первом тайме мы показали вполне неплохую игру. Во втором тайме игра была более ровной, на мой взгляд, было немного слишком много переходных фаз, но в целом это хороший прогноз на будущее.

От «Короны» мы увидели именно то, чего и ожидали: хорошую организацию в обороне, жесткую игру, быстрые переходы. Поэтому, думаю, счет справедлив и для обеих команд это тоже положительный сигнал, — рассказал Кендзерек.