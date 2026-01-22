Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Тренер Динамо попал в нетипичную для себя ситуацию
Украина. Премьер лига
22 января 2026, 05:32 |
387
0

Тренер Динамо попал в нетипичную для себя ситуацию

Мацей Кендзерек – о сборах киевлян и матче с «Короной»

ФК Динамо. Мацей Кендзерек

Помощник главного тренера «Динамо» Мацей Кендзерек прокомментировал товарищеский матч против «Короны» (0:0) и объяснил, почему этот сбор является нетипичным для него.

«Сборы у нас несколько нетипичные, потому что у нас есть целый месяц. Я сам еще не был в такой ситуации, поэтому мне интересно, как все будет выглядеть. Что касается спарринга, мы хотели сыграть с хорошим соперником и, думаю, нам это удалось. «Корона» поставила достаточно высокую планку. Понятно, что мы находимся на другом этапе подготовки – мы только начинаем.

Составы у обеих команд были несколько перемешаны, но, считаю, в первом тайме мы показали вполне неплохую игру. Во втором тайме игра была более ровной, на мой взгляд, было немного слишком много переходных фаз, но в целом это хороший прогноз на будущее.

От «Короны» мы увидели именно то, чего и ожидали: хорошую организацию в обороне, жесткую игру, быстрые переходы. Поэтому, думаю, счет справедлив и для обеих команд это тоже положительный сигнал, — рассказал Кендзерек.

По теме:
ЯРМОЛЕНКО: «Я всегда рад играть за сборную, но прежде всего – Динамо»
Андрей Ярмоленко дал откровенный сигнал Сергею Реброву
Легенда Динамо рассказал, что хочет завершить футбольную карьеру
Мацей Кендзерек Динамо Киев товарищеские матчи Корона Кельце учебно-тренировочные сборы контрольные матчи УПЛ
Дмитрий Олийченко Источник: Динамо Киев от Шурика
