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Германия
06 июля 2025, 00:41 | Обновлено 06 июля 2025, 00:42
690
0

Названы сроки восстановления Мусиалы после жуткой травмы на КЧМ

Джамал пропустит 4-5 месяцев

06 июля 2025, 00:41 | Обновлено 06 июля 2025, 00:42
690
0
Названы сроки восстановления Мусиалы после жуткой травмы на КЧМ
Getty Images/Global Images Ukraine

5 июля прошел матч 1/4 финала клубного чемпионата мира 2025 между командами ПСЖ (Франция) и Бавария (Германия).

Поединок прошел на стадионе Мерседес-Бенц Стедиум в Атланте. Победу со счетом 2:0 одержал французский клуб.

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За несколько мгновений до перерыва жуткую травму ноги получил полузащитник Баварии Джамал Мусиала. Как сообщает популярное издание BILD, он сломал левую малоберцовую кость и повредил несколько связок. Ориентировочный срок восстановления от такой травмы составляет 4-5 месяцев.

В сезоне 2024/25 Джамал Мусиала провел 44 матча на клубном уровне, отличившись 21 забитым мячом и 8 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 140 миллионов евро.

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Дмитрий Вус Источник: Bild
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