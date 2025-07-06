Названы сроки восстановления Мусиалы после жуткой травмы на КЧМ
Джамал пропустит 4-5 месяцев
5 июля прошел матч 1/4 финала клубного чемпионата мира 2025 между командами ПСЖ (Франция) и Бавария (Германия).
Поединок прошел на стадионе Мерседес-Бенц Стедиум в Атланте. Победу со счетом 2:0 одержал французский клуб.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
За несколько мгновений до перерыва жуткую травму ноги получил полузащитник Баварии Джамал Мусиала. Как сообщает популярное издание BILD, он сломал левую малоберцовую кость и повредил несколько связок. Ориентировочный срок восстановления от такой травмы составляет 4-5 месяцев.
В сезоне 2024/25 Джамал Мусиала провел 44 матча на клубном уровне, отличившись 21 забитым мячом и 8 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 140 миллионов евро.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Максим Таловеров стал игроком «Сток Сити»
Команда Руслана Ротаня пропустила три мяча