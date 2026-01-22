Компани поделился впечатлениями после непростой победы Баварии в ЛЧ
Тренер мюнхенцев рассказал о ключевых моментах матча
Наставник «Баварии» Венсан Компани поделился впечатлениями после успеха в матче против «Юниона» (2:0) в рамках группового этапа Лиги чемпионов.
«Это Лига чемпионов, и здесь далеко не всегда бывает просто достичь результата.
Я бы не стал утверждать, что в первой половине встречи оппонент превосходил нас. Мы создавали опасные ситуации, однако команде недоставало высокой скорости.
Несмотря на полученное удаление, во втором тайме мы продемонстрировали отличный футбол. Игроки правильно отреагировали на ситуацию. Если до перерыва наши действия были недостаточно убедительными, то во второй части поединка коллектив выглядел достойно.
Зачастую соперники стараются отдать все силы именно в первом тайме. Это касается любого доминирующего клуба, а не только «Баварии».
Я выступал за команды с аналогичным статусом и знаю: иногда игра раскрывается лишь после перерыва. Судьба матча не всегда решается в стартовые сорок пять минут», – резюмировал Венсан Компани.
