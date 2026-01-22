Роналду прокомментировал успех команды после забитого 960 гола

Нападающий «Аль–Насра» Криштиану Роналду прокомментировал успех своей команды в противостоянии с клубом «Дамак» (2:1) в рамках 17–го тура саудовской Про–Лиги. Встреча прошла на арене «Принц Султан бин Абдул Азиз» в городе Абха.

«Продолжай прилагать усилия, продолжай верить, продолжай бороться», – поделился мыслями Криштиану Роналду в социальной сети X, дополнив публикацию кадрами прошедшей игры.

Португальский форвард отметился забитым мячом, который стал 960–м в его профессиональной деятельности. Суммарно на счету Роналду 16 голов и 1 результативный пас в 16 матчах первенства. В рейтинге главных снайперов лиги он лидирует, опережая нападающего «Аль–Ахли» Айвэна Тоуни на два точных удара.