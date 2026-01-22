Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Роналду прокомментировал успех команды после забитого 960 гола
Роналду прокомментировал успех команды после забитого 960 гола

Роналду прокомментировал успех команды после забитого 960 гола
Нападающий «Аль–Насра» Криштиану Роналду прокомментировал успех своей команды в противостоянии с клубом «Дамак» (2:1) в рамках 17–го тура саудовской Про–Лиги. Встреча прошла на арене «Принц Султан бин Абдул Азиз» в городе Абха.

«Продолжай прилагать усилия, продолжай верить, продолжай бороться», – поделился мыслями Криштиану Роналду в социальной сети X, дополнив публикацию кадрами прошедшей игры.

Португальский форвард отметился забитым мячом, который стал 960–м в его профессиональной деятельности. Суммарно на счету Роналду 16 голов и 1 результативный пас в 16 матчах первенства. В рейтинге главных снайперов лиги он лидирует, опережая нападающего «Аль–Ахли» Айвэна Тоуни на два точных удара.

Криштиану Роналду Аль-Наср Эр-Рияд
Михаил Олексиенко
Михаил Олексиенко Sport.ua
