Скандал в Лиге чемпионов: тренер Карабаха раскритиковал судей

Тренер «Карабаха» Гурбан Гурбанов поделился своим мнением относительно судейства в поединке 7–го тура общего этапа Лиги чемпионов против «Айнтрахта» (3:2).

«Что касается действий арбитров, полагаю, излишние пояснения не нужны. В моменте с назначением одиннадцатиметрового удара я, как и окружающие, испытал гнев, однако сумел оперативно восстановить самообладание (смеется).

Подобные ситуации – часть футбола, это случается. Исчерпывающую и верную оценку произошедшему уже представил господин президент. Выражаю ему искреннюю признательность», – передает слова Гурбанова Azerisport.