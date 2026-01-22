Скандал в Лиге чемпионов: тренер Карабаха раскритиковал судей
Гурбанов высказался после спорного решения арбитра
Тренер «Карабаха» Гурбан Гурбанов поделился своим мнением относительно судейства в поединке 7–го тура общего этапа Лиги чемпионов против «Айнтрахта» (3:2).
«Что касается действий арбитров, полагаю, излишние пояснения не нужны. В моменте с назначением одиннадцатиметрового удара я, как и окружающие, испытал гнев, однако сумел оперативно восстановить самообладание (смеется).
Подобные ситуации – часть футбола, это случается. Исчерпывающую и верную оценку произошедшему уже представил господин президент. Выражаю ему искреннюю признательность», – передает слова Гурбанова Azerisport.
Ранее стало известно о заявлении президента Азербайджана, который подчеркнул, что рефери, утвержденные УЕФА, пытаются преградить «Карабаху» путь к успеху своими предвзятыми и неоднозначными вердиктами.
Напомним, на 78–й минуте игры, когда на табло был счет 1:1, главный судья Сандро Шерер указал на «точку» в ворота азербайджанского клуба. Примечательно, что до этого в аналогичном эпизоде арбитр не стал наказывать немецкую команду пенальти за схожее нарушение правил.
