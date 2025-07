10-я ракетка мира на флэш-интервью попросил выходные для своей сестры

Американский теннисист Бен Шелтон после уверенной победы над венгром Мартоном Фучовичем и выхода в 1/8 финала Уимблдона 2025 воспользовался послематчевым интервью, чтобы озвучить весьма необычную просьбу.

22-летний американец сначала поблагодарил свою команду за поддержку – «Мои родители здесь, моя девушка тоже», – а затем отдельно выделил свою сестру, Эмму: «Она была на всех моих матчах. Она мой талисман».

Видимо, чтобы удача не покидала его на британском мейджоре и в предстоящем матче против итальянца Лоренцо Сонего, Шелтон передал послание с ноткой юмора: «Она (моя сестра) с понедельника выходит на работу. Она работает в Morgan Stanley. Если кто-то сможет устроить ей несколько выходных, чтобы мы продолжили наше приключение, это было бы замечательно!»

Этот публичный призыв не остался без ответа. Через несколько часов сестра Бена Шелтона выложила короткое видео в Instagram, в котором сообщила, что отменила свой рейс после того, как получила... дополнительную неделю отпуска.

Выйдя в 1/8 финала, Бен Шелтон стал самым молодым американцем, добравшимся до этой стадии на трех турнирах Большого шлема в одном сезоне с 2004 года – с тех пор, как это сделал Энди Роддик.

Shelton : "Ma sœur est là. C'est mon porte-bonheur. Mais elle doit être au travail, lundi, aux US. Elle bosse pour Morgan Stanley. Si quelqu'un a des connections et peut lui avoir des jours de congés en plus."



Cela a marché ! Elle a une semaine en plus.pic.twitter.com/VEdtw3w3wm