Стали известны все пары 1/8 финала Уимблдона-2025 у мужчин

5 июля на Уимблдонском турнире 2025 состоялись матчи 1/16 финала в верхней части мужской сетки одиночного разряда.

Лидер мирового рейтинга АТР Янник Синнер в трех сетах переиграл Педро Мартинеса. Далее итальянец поборется против опытного Григора Димитрова – болгарин в третьем раунде прошел Себастьяна Офнера.

Именитый Новак Джокович обыграл своего соотечественника Миомира Кецмановича и добыл 100-ю победу на Уимблдоне за карьеру. Его следующим соперником будет 11-й сеяный Алекс де Минаур, который выбил квалифера Аугуста Хольмгрена.

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Известный хорват Марин Чилич в четырех партиях сломил сопротивление Хауме Муньяра. В четвертом круге Чилич встретится с Флавио Коболл. Итальянец в 1/16 уверенно справился с Якубом Меншиком.

В еще одном поединке 1/8 финала в верхней части сетки сойдутся Бен Шелтон и Лоренцо Сонего. Американец оказался сильнее Мартона Фучовича, а итальянец обыграл Брендона Накашиму.

Днем на ранее на травяном мейджоре были сыграны встречи 1/16 финала в нижней части мужской сетки.

Уимблдон-2025. 1/16 финала

Верхняя часть сетки

Янник Синнер [1] – Педро Мартинес – 6:1, 6:3, 6:1

Григор Димитров [19] – Себастьян Офнер – 6:3, 6:4, 7:6 (7:0)

Бен Шелтон [10] – Мартон Фучович [Q] – 6:3, 7:6 (7:4), 6:2

Брендон Накашима – Лоренцо Сонего – 7:6 (7:5), 6:7 (8:10), 6:7 (2:7), 6:3, 6:7 (3:10)

Марин Чилич – Хауме Муньяр – 6:3, 3:6, 6:2, 6:4

Флавио Коболли [22] – Якуб Меншик [15] – 6:2, 6:4, 6:2

Алекс де Минаур [11] – Аугуст Хольмгрен [Q] – 6:4, 7:6 (7:5), 6:3

Миомир Кецманович – Новак Джокович [6] – 3:6, 0:6, 4:6

Уимблдон-2025. Пары 1/8 финала

Верхняя часть сетки

Янник Синнер [1] – Григор Димитров [19]

Бен Шелтон [10] – Лоренцо Сонего

Марин Чилич – Флавио Коболли [22]

Алекс де Минаур [11] – Новак Джокович [6]

Нижняя часть сетки

Тейлор Фритц [5] – Джордан Томпсон

Карен Хачанов [17] – Камил Майхжак

Николас Харри – Кэмерон Норри

Андрей Рублев [14] – Карлос Алькарас [2]