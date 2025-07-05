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  4. Стала известна половина участников 1/8 финала Уимблдона-2025 у мужчин
Уимблдон
05 июля 2025, 02:40 |
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Стала известна половина участников 1/8 финала Уимблдона-2025 у мужчин

Карлос Алькарас и Тейлор Фритц постепенно подбираются к очному противостоянию

05 июля 2025, 02:40 |
50
0
Стала известна половина участников 1/8 финала Уимблдона-2025 у мужчин
Getty Images/Global Images Ukraine. Карлос Алькарас

4 июля на Уимблдонском турнире 2025 состоялись матчи 1/16 финала в нижней части мужской сетки одиночного разряда.

Второй сеяный и действующий чемпион Карлос Алькарас в четырех сетах переиграл Яна-Леннарда Штруффа и далее сыграет против «нейтрала» Андрея Рублева, который прошел Адриана Маннарино.

Чилийский теннисист Николас Харри одолел перспективного бразильца Жоау Фонсеку. Следующим соперником чилийца будет Кэмерон Норри – британец в третьем раунде выбил Маттию Беллуччи.

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Поляк Камил Майхжак в трех сетах разобрался с Артуром Риндеркнехом. В четвертом круге Камил поборется против Карена Хачанова. «Нейтрал» в 1/16 финала обыграл Нуну Боржеша.

Тейлор Фритц, который посеян под пятым номером, переиграл Алехандро Давидовича Фокину в четырех партиях. В 1/8 финала травяного мейджора американец выйдет на корт против Джордана Томпсона – австралиец в третьем раунде справился с Лучаном Дардери.

5 июля на Уимблдоне состоятся матчи 1/16 финала в верхней части мужской сетки.

Уимблдон-2025. 1/16 финала

Нижняя часть сетки

Тейлор Фритц [5] – Алехандро Давидович Фокина [26] – 6:4, 6:3, 6:7 (5:7), 6:1
Лучано Дардери – Джордан Томпсон – 4:6, 4:6, 6:3, 3:6

Нуну Боржеш – Карен Хачанов [17] – 6:7 (6:8), 6:4, 6:4, 3:6, 6:7 (8:10)
Камил Майхжак – Артур Риндеркнех – 6:3, 7:6 (7:4), 7:6 (8:6)

Николас Харри – Жоау Фонсека – 6:3, 6:4, 3:6, 7:6 (7:4)
Маттиа Белуччи – Кэмерон Норри – 6:7 (5:7), 4:6, 3:6

Андрей Рублев [14] – Адриан Маннарино [Q] – 7:5, 6:2, 6:3
Ян-Леннард Штруфф – Карлос Алькарас [2] – 1:6, 6:3, 3:6, 4:6

Уимблдон-2025. Пары 1/8 финала

Нижняя часть сетки

Тейлор Фритц [5] – Джордан Томпсон
Карен Хачанов [17] – Камил Майхжак

Николас Харри – Кэмерон Норри
Андрей Рублев [14] – Карлос Алькарас [2]

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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