Стала известна половина участников 1/8 финала Уимблдона-2025 у мужчин
Карлос Алькарас и Тейлор Фритц постепенно подбираются к очному противостоянию
4 июля на Уимблдонском турнире 2025 состоялись матчи 1/16 финала в нижней части мужской сетки одиночного разряда.
Второй сеяный и действующий чемпион Карлос Алькарас в четырех сетах переиграл Яна-Леннарда Штруффа и далее сыграет против «нейтрала» Андрея Рублева, который прошел Адриана Маннарино.
Чилийский теннисист Николас Харри одолел перспективного бразильца Жоау Фонсеку. Следующим соперником чилийца будет Кэмерон Норри – британец в третьем раунде выбил Маттию Беллуччи.
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Поляк Камил Майхжак в трех сетах разобрался с Артуром Риндеркнехом. В четвертом круге Камил поборется против Карена Хачанова. «Нейтрал» в 1/16 финала обыграл Нуну Боржеша.
Тейлор Фритц, который посеян под пятым номером, переиграл Алехандро Давидовича Фокину в четырех партиях. В 1/8 финала травяного мейджора американец выйдет на корт против Джордана Томпсона – австралиец в третьем раунде справился с Лучаном Дардери.
5 июля на Уимблдоне состоятся матчи 1/16 финала в верхней части мужской сетки.
Уимблдон-2025. 1/16 финала
Нижняя часть сетки
Тейлор Фритц [5] – Алехандро Давидович Фокина [26] – 6:4, 6:3, 6:7 (5:7), 6:1
Лучано Дардери – Джордан Томпсон – 4:6, 4:6, 6:3, 3:6
Нуну Боржеш – Карен Хачанов [17] – 6:7 (6:8), 6:4, 6:4, 3:6, 6:7 (8:10)
Камил Майхжак – Артур Риндеркнех – 6:3, 7:6 (7:4), 7:6 (8:6)
Николас Харри – Жоау Фонсека – 6:3, 6:4, 3:6, 7:6 (7:4)
Маттиа Белуччи – Кэмерон Норри – 6:7 (5:7), 4:6, 3:6
Андрей Рублев [14] – Адриан Маннарино [Q] – 7:5, 6:2, 6:3
Ян-Леннард Штруфф – Карлос Алькарас [2] – 1:6, 6:3, 3:6, 4:6
Уимблдон-2025. Пары 1/8 финала
Нижняя часть сетки
Тейлор Фритц [5] – Джордан Томпсон
Карен Хачанов [17] – Камил Майхжак
Николас Харри – Кэмерон Норри
Андрей Рублев [14] – Карлос Алькарас [2]
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Поединок 1/16 финала состоится 4 июля и начнется не ранее 18:30 по Киеву
Смотрите видеообзор матча 1/16 финала Уимблдонского турнира 2025