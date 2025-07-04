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  4. Карлитос сыграет в четвертом круге Уимблдона-2025 с «нейтральным» Рублевым
Уимблдон
04 июля 2025, 22:05 | Обновлено 04 июля 2025, 22:06
145
1

Карлитос сыграет в четвертом круге Уимблдона-2025 с «нейтральным» Рублевым

Испанец в четырех сетах разобрался с Яном-Леннардом Штруффом

04 июля 2025, 22:05 | Обновлено 04 июля 2025, 22:06
145
1
Карлитос сыграет в четвертом круге Уимблдона-2025 с «нейтральным» Рублевым
Getty Images/Global Images Ukraine. Карлос Алькарас

Вторая ракетка мира Карлос Алькарас (Испания) вышел в четвертый раунд Уимблдонского турнира 2025.

В третьем круге травяного мейджора на кортах Лондона испанец в четырех сетах разобрался с Яном-Леннардом Штруффом (АТР 125) из Германии.

Теннисисты провели на корте 2 часа и 27 минут.

Уимблдон-2025. 1/16 финала

Ян-Леннард Штруфф (Германия) – Карлос Алькарас (Испания) [2] – 1:6, 6:3, 3:6, 4:6

Карлос Алькарас одержал 21-ю победу в мужском одиночном разряде на Уимблдоне в 23 матчах.

Следующим соперником Карлитоса станет «нейтральный» Андрей Рублев (АТР 14).

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Уимблдон-2025 Карлос Алькарас (теннисист) Ян-Леннард Штруфф
Вячеслав Кулаковский
Вячеслав Кулаковский Sport.ua
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Ukrnazyk
Карен красавчик! 
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