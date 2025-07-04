Карлитос сыграет в четвертом круге Уимблдона-2025 с «нейтральным» Рублевым
Испанец в четырех сетах разобрался с Яном-Леннардом Штруффом
Вторая ракетка мира Карлос Алькарас (Испания) вышел в четвертый раунд Уимблдонского турнира 2025.
В третьем круге травяного мейджора на кортах Лондона испанец в четырех сетах разобрался с Яном-Леннардом Штруффом (АТР 125) из Германии.
Теннисисты провели на корте 2 часа и 27 минут.
Уимблдон-2025. 1/16 финала
Ян-Леннард Штруфф (Германия) – Карлос Алькарас (Испания) [2] – 1:6, 6:3, 3:6, 4:6
Карлос Алькарас одержал 21-ю победу в мужском одиночном разряде на Уимблдоне в 23 матчах.
Следующим соперником Карлитоса станет «нейтральный» Андрей Рублев (АТР 14).
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