Алькарас стал еще на шаг ближе к защите титула на Уимблдоне-2025
Испанец в трех сетах переиграл квалифайера из Великобритании Оливера Тарвета
Вторая ракетка мира Карлос Алькарас (Испания) вышел в третий раунд Уимблдонского турнира 2025.
Во втором круге травяного мейджора на кортах Лондона испанец в трех сетах переиграл квалифайера из Великобритании Оливера Тарвета (АТР 733).
Теннисисты провели на корте 2 часа и 17 минут.
Уимблдон-2025. 1/32 финала
Оливер Тарвет (Великобритания) – Карлос Алькарас (Испания) [2] – 1:6, 4:6, 4:6
Карлос Алькарас одержал 20-ю победу в мужском одиночном разряде на Уимблдоне в 22 матчах и стал самым молодым теннисистом в Открытой эре, одержавшим 30+ побед подряд на Ролан Гаррос и Уимблдоне.
Следующим соперником Карлитоса станет победитель матча Феликс Оже-Альяссим (Канада, АТР 28) – Ян-Леннард Штруфф (Германия, АТР 125).
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