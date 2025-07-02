Алькарас стал еще на шаг ближе к защите титула на Уимблдоне-2025

Вторая ракетка мира Карлос Алькарас (Испания) вышел в третий раунд Уимблдонского турнира 2025.

Во втором круге травяного мейджора на кортах Лондона испанец в трех сетах переиграл квалифайера из Великобритании Оливера Тарвета (АТР 733).

Теннисисты провели на корте 2 часа и 17 минут.

Уимблдон-2025. 1/32 финала

Оливер Тарвет (Великобритания) – Карлос Алькарас (Испания) [2] – 1:6, 4:6, 4:6

Карлос Алькарас одержал 20-ю победу в мужском одиночном разряде на Уимблдоне в 22 матчах и стал самым молодым теннисистом в Открытой эре, одержавшим 30+ побед подряд на Ролан Гаррос и Уимблдоне.

Следующим соперником Карлитоса станет победитель матча Феликс Оже-Альяссим (Канада, АТР 28) – Ян-Леннард Штруфф (Германия, АТР 125).