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  4. Алькарас стал еще на шаг ближе к защите титула на Уимблдоне-2025
Уимблдон
02 июля 2025, 20:15 | Обновлено 02 июля 2025, 20:22
272
0

Алькарас стал еще на шаг ближе к защите титула на Уимблдоне-2025

Испанец в трех сетах переиграл квалифайера из Великобритании Оливера Тарвета

02 июля 2025, 20:15 | Обновлено 02 июля 2025, 20:22
272
0
Алькарас стал еще на шаг ближе к защите титула на Уимблдоне-2025
Getty Images/Global Images Ukraine. Карлос Алькарас

Вторая ракетка мира Карлос Алькарас (Испания) вышел в третий раунд Уимблдонского турнира 2025.

Во втором круге травяного мейджора на кортах Лондона испанец в трех сетах переиграл квалифайера из Великобритании Оливера Тарвета (АТР 733).

Теннисисты провели на корте 2 часа и 17 минут.

Уимблдон-2025. 1/32 финала

Оливер Тарвет (Великобритания) – Карлос Алькарас (Испания) [2] – 1:6, 4:6, 4:6

Карлос Алькарас одержал 20-ю победу в мужском одиночном разряде на Уимблдоне в 22 матчах и стал самым молодым теннисистом в Открытой эре, одержавшим 30+ побед подряд на Ролан Гаррос и Уимблдоне.

Следующим соперником Карлитоса станет победитель матча Феликс Оже-Альяссим (Канада, АТР 28) – Ян-Леннард Штруфф (Германия, АТР 125).

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Уимблдон-2025 Карлос Алькарас (теннисист)
Вячеслав Кулаковский
Вячеслав Кулаковский Sport.ua
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