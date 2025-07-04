Фонсека сошел с дистанции. Харри впервые сыграет в 1/8 финала Уимблдона

Бразильский теннисист Жоау Фонсека (АТР 54) завершил выступление на Уимблдонском турнире 2025.

В третьем круге 18-летний бразилец в четырех сетах уступил чилийцу Николасу Харри (АТР 143).

Теннисисты провели на корте 3 часа и 9 минут.

Уимблдон-2025. 1/16 финала

Жоау Фонсека (Бразилия) – Николас Харри (Чили) – 3:6, 4:6, 6:3, 6:7 (4:7)

Это была первая встреча соперников.

Николас Харри, игравший в квалификации из-за сильного падения в рейтинге, впервые дошел до четвертого раунда Уимблдона. Он всего второй южноамериканец с подобным достижением в истории турнира (первый с 1985 года).

В 1/8 финала 29-летний чилиец сыграет с Кэмероном Норри (Великобритания, АТР 61).