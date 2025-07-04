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  4. Фонсека сошел с дистанции. Харри впервые сыграет в 1/8 финала Уимблдона
Уимблдон
04 июля 2025, 21:44 | Обновлено 04 июля 2025, 21:45
186
0

Фонсека сошел с дистанции. Харри впервые сыграет в 1/8 финала Уимблдона

Бразилец в четырех сетах уступил чилийцу

04 июля 2025, 21:44 | Обновлено 04 июля 2025, 21:45
186
0
Фонсека сошел с дистанции. Харри впервые сыграет в 1/8 финала Уимблдона
Getty Images/Global Images Ukraine. Николас Харри

Бразильский теннисист Жоау Фонсека (АТР 54) завершил выступление на Уимблдонском турнире 2025.

В третьем круге 18-летний бразилец в четырех сетах уступил чилийцу Николасу Харри (АТР 143).

Теннисисты провели на корте 3 часа и 9 минут.

Уимблдон-2025. 1/16 финала

Жоау Фонсека (Бразилия) – Николас Харри (Чили) – 3:6, 4:6, 6:3, 6:7 (4:7)

Это была первая встреча соперников.

Николас Харри, игравший в квалификации из-за сильного падения в рейтинге, впервые дошел до четвертого раунда Уимблдона. Он всего второй южноамериканец с подобным достижением в истории турнира (первый с 1985 года).

В 1/8 финала 29-летний чилиец сыграет с Кэмероном Норри (Великобритания, АТР 61).

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Уимблдон-2025 Жоау Фонсека Николас Харри
Вячеслав Кулаковский
Вячеслав Кулаковский Sport.ua
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