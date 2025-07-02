Уимблдон02 июля 2025, 18:47 | Обновлено 02 июля 2025, 18:49
716
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18-летний бразильский теннисист сыграет в третьем раунде Уимблдона-2025
Жоау Фонсека переиграл американца Дженсона Бруксби
02 июля 2025, 18:47 | Обновлено 02 июля 2025, 18:49
716
0
Бразильский теннисист Жоау Фонсека (АТР 54) вышел в третий раунд Уимбодона-2025.
Во втором круге 18-летний бразилец в четырех сетах переиграл американца Дженсона Бруксби (АТР 101).
Теннисисты провели на корте 3 часа и 14 минут.
Уимблдон-2025. 1/32 финала
Жоау Фонсека (Бразилия) – Дженсон Бруксби (США) – 6:4, 5:7, 6:2, 6:4
Жоау Фонсека стал самым молодым игроком, вышедшим в третий раунд Уимблдона с 2011 года.
В 1/16 финала бразилец сыграет с Николасом Харри (Чили, АТР 143).
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