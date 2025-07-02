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Уимблдон
02 июля 2025, 18:47 | Обновлено 02 июля 2025, 18:49
716
0

18-летний бразильский теннисист сыграет в третьем раунде Уимблдона-2025

Жоау Фонсека переиграл американца Дженсона Бруксби

02 июля 2025, 18:47 | Обновлено 02 июля 2025, 18:49
716
0
18-летний бразильский теннисист сыграет в третьем раунде Уимблдона-2025
Getty Images/Global Images Ukraine. Жоау Фонсека

Бразильский теннисист Жоау Фонсека (АТР 54) вышел в третий раунд Уимбодона-2025.

Во втором круге 18-летний бразилец в четырех сетах переиграл американца Дженсона Бруксби (АТР 101).

Теннисисты провели на корте 3 часа и 14 минут.

Уимблдон-2025. 1/32 финала

Жоау Фонсека (Бразилия) – Дженсон Бруксби (США) – 6:4, 5:7, 6:2, 6:4

Жоау Фонсека стал самым молодым игроком, вышедшим в третий раунд Уимблдона с 2011 года.

В 1/16 финала бразилец сыграет с Николасом Харри (Чили, АТР 143).

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Уимблдон-2025 Жоау Фонсека Дженсон Бруксби
Вячеслав Кулаковский
Вячеслав Кулаковский Sport.ua
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