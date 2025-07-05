Теннисист, который был отстранен из-за допинга, вышел в 4-й раунд Уимблдона

29-летний польский теннисист Камил Майхжак (АТР 109) пробился в 1/8 финала Уимблдонского турнира 2025.

В третьем раунде травяного мейджора в Лондоне поляк в трех сетах разобрался с представителем Франции Артуром Риндеркнехом (АТР 72) за 2 часа и 50 минут.

Уимблдон-2025. 1/16 финала

Камил Майхжак (Польша) – Артур Риндекрнех (Франция) – 6:3, 7:6 (7:4), 7:6 (8:6)

Это была первая встреча соперников.

Камил, помимо Артура, на британском слэме также переиграл Маттео Берреттини и Итана Квинна. До старта Уимблдона Майхжак имел лузстрик из семи матчей и трех проигранных поединков на травяном покрытии.

Камил впервые в карьере пробился в четвертый круг турнира Grand Slam. Ранее его лучшим результатом был третий раунд Открытого чемпионата США 2019.

Интересно, что в 2023 году Майхжак получил дисквалификацию на 13 месяцев за нарушение антидопинговой программы. В конце ноября 2022 года в его образцах, которые он предоставил с турниров в Софии в сентябре, Японии и Сеуле в октябре, были обнаружены три запрещенных вещества (SARM S-22, LGD-4033 and PPARδ agonists).

Изначально Камила хотели дать дисквалификацию на четыре года, но поляк доказал ITIA, что все запрещенные вещества, которые были обнаружены в образце, были в изотоническом напитке, который он начал употреблять в сентябре 2022 и на этикетке которого не было указано наличие запрещенных веществ. Также лабораторные анализы показали, что та доза запрещенных вещество в организме Камила никак не влияла на его улучшение физического или какого-либо еще состояния, поскольку для этого концентрация должна была быть в несколько сотен раз больше.

Забавно, что 4 июля в 1/8 финала Уимблдона пробился и Николас Харри, у которого в 2020 году также была история с допингом. Во время финала Кубка Дэвиса в конце 2019 Харри сдал положительный тест на лигандрол и станозолол. Его отстранили от соревнований 14 января 2020, но впоследствии оправдали, поскольку ITF постановила, что Николас «не имел существенной вины или халатности в своем нарушении», и 15 ноября 2020 года его бан был снят.

Getty Images/Global Images Ukraine. Камил Майхжак

Getty Images/Global Images Ukraine. Камил Майхжак