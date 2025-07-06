Томас МЮЛЛЕР: «Я понимаю, но мне неудобно отвечать на этот вопрос»
Немец поддержал травмированного Джамала Мусиалу
Немецкий полузащитник Томас Мюллер отреагировал на страшную травму немецкого полузащитника мюнхенцев Джамала Мусиалы, сломавшего ногу и столкновения с голкипером ПСЖ Джанлуиджи Доннаруммой.
Сразу после матча журналисты поинтересовались у немецкого ветерана, объявившего об уходе из «Баварии», жуткая ли травма одноклубника не изменила его планов, но Томас был достаточно лаконичным.
«Я понимаю, почему вы задаете этот вопрос, но он немного... Я не говорю, что он бестактный, но мне неудобно отвечать на него», – сказал Мюллер.
Ранее сообщалось, что названы сроки восстановления Мусиалы после жуткой травмы на КЧМ
Thomas Müller asked whether he can imagine staying for another 6 months following Jamal Musiala's injury: "I understand why you ask this question, but It's a bit - I'm not saying tasteless - but it feels uncomfortable to me" [@DAZN_DE] pic.twitter.com/5UOcQvy9vY— Bayern & Germany (@iMiaSanMia) July 5, 2025
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