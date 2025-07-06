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  4. Томас МЮЛЛЕР: «Я понимаю, но мне неудобно отвечать на этот вопрос»
Клубный чемпионат мира
06 июля 2025, 11:46 |
892
0

Томас МЮЛЛЕР: «Я понимаю, но мне неудобно отвечать на этот вопрос»

Немец поддержал травмированного Джамала Мусиалу

06 июля 2025, 11:46 |
892
0
Томас МЮЛЛЕР: «Я понимаю, но мне неудобно отвечать на этот вопрос»
Getty Images/Global Images Ukraine. Томас Мюллер

Немецкий полузащитник Томас Мюллер отреагировал на страшную травму немецкого полузащитника мюнхенцев Джамала Мусиалы, сломавшего ногу и столкновения с голкипером ПСЖ Джанлуиджи Доннаруммой.

Сразу после матча журналисты поинтересовались у немецкого ветерана, объявившего об уходе из «Баварии», жуткая ли травма одноклубника не изменила его планов, но Томас был достаточно лаконичным.

«Я понимаю, почему вы задаете этот вопрос, но он немного... Я не говорю, что он бестактный, но мне неудобно отвечать на него», – сказал Мюллер.

Ранее сообщалось, что названы сроки восстановления Мусиалы после жуткой травмы на КЧМ

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Томас Мюллер Джамал Мусиала Бавария ПСЖ - Бавария травма клубный чемпионат мира по футболу ПСЖ
Олег Вахоцкий Источник: Bayern & Germany
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