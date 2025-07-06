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  4. ВИДЕО. Как Мбаппе положил гол бисиклетой за Реал в четвертьфинале КЧМ-2025
Клубный чемпионат мира
06 июля 2025, 01:39 |
53
0

ВИДЕО. Как Мбаппе положил гол бисиклетой за Реал в четвертьфинале КЧМ-2025

Килиан вышел на 67-й минуте и забил эффектный гол на 90+4-й

06 июля 2025, 01:39 |
53
0
ВИДЕО. Как Мбаппе положил гол бисиклетой за Реал в четвертьфинале КЧМ-2025
Getty Images/Global Images Ukraine

5 июля прошел матч 1/4 финала клубного чемпионата мира 2025 между командами Реал Мадрид и Боруссия Дортмунд.

Коллективы сыграли на стадионе Мидоулэндс в городе Ист-Рутерфорд. Поединок завершился со счетом 3:2 в пользу сливочных.

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На 90+4-й минуте при счете 2:1 в пользу Реал звездный французский форвард Килиан Мбаппе, который появился на поле на 67-й, забил гол бисиклетой.

Ассист на француза отдал Арда Гюлер, который оформил две голевые передачи за эту встречу.

ВИДЕО. Как Мбаппе положил гол бисиклетой за Реал в четвертьфинале КЧМ-2025

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Килиан Мбаппе бисиклета видео голов и обзор Реал Мадрид Боруссия Дортмунд Реал - Боруссия Д клубный чемпионат мира по футболу
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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