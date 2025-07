5 июля прошел матч 1/4 финала клубного чемпионата мира 2025 между командами Реал Мадрид и Боруссия Дортмунд.

Коллективы сыграли на стадионе Мидоулэндс в городе Ист-Рутерфорд. Поединок завершился со счетом 3:2 в пользу сливочных.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

На 90+4-й минуте при счете 2:1 в пользу Реал звездный французский форвард Килиан Мбаппе, который появился на поле на 67-й, забил гол бисиклетой.

Ассист на француза отдал Арда Гюлер, который оформил две голевые передачи за эту встречу.

ВИДЕО. Как Мбаппе положил гол бисиклетой за Реал в четвертьфинале КЧМ-2025

QUE GOLAZO!!!!



🎯 MBAPPÉ GOES AIRBORNE! HE'S BACK!



Overhead kick. Back of the net. Instant classic.

Superstar stuff from Kylian. 🌟 pic.twitter.com/lx646RuR5w