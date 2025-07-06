ВИДЕО. Как Мбаппе положил гол бисиклетой за Реал в четвертьфинале КЧМ-2025
Килиан вышел на 67-й минуте и забил эффектный гол на 90+4-й
5 июля прошел матч 1/4 финала клубного чемпионата мира 2025 между командами Реал Мадрид и Боруссия Дортмунд.
Коллективы сыграли на стадионе Мидоулэндс в городе Ист-Рутерфорд. Поединок завершился со счетом 3:2 в пользу сливочных.
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На 90+4-й минуте при счете 2:1 в пользу Реал звездный французский форвард Килиан Мбаппе, который появился на поле на 67-й, забил гол бисиклетой.
Ассист на француза отдал Арда Гюлер, который оформил две голевые передачи за эту встречу.
ВИДЕО. Как Мбаппе положил гол бисиклетой за Реал в четвертьфинале КЧМ-2025
QUE GOLAZO!!!!— DAZN Football (@DAZNFootball) July 5, 2025
🎯 MBAPPÉ GOES AIRBORNE! HE'S BACK!
Overhead kick. Back of the net. Instant classic.
Superstar stuff from Kylian. 🌟 pic.twitter.com/lx646RuR5w
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