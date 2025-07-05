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Уимблдон
05 июля 2025, 11:41 | Обновлено 05 июля 2025, 11:43
215
0

Зигемунд повторила достижения легендарной Навратиловой и сестер Уильямс

Немка пробилась в четвертый раунд британского мейджора после 37 лет

05 июля 2025, 11:41 | Обновлено 05 июля 2025, 11:43
215
0
Зигемунд повторила достижения легендарной Навратиловой и сестер Уильямс
Getty Images/Global Images Ukraine. Лаура Зигемунд

Немецкая теннисистка Лаура Зигемунд (WTA 104), победив в 1/16 финала Уимблдонского турнира 2025 шестую ракетку мира Мэдисон Киз (США), стала всего лишь шестой спортсменкой в истории Открытой эры, пробившейся в четвертый раунд британского мейджора после 37 лет.

Немка пополнила впечатляющий список, в который входят такие легенды, как Билли Джин Кинг, Вирджиния Уэйд, Мартина Навратилова, Винус Уильямс и Серена Уильямс.

Наивысшая позиция в мировом рейтинге WTA, которую когда-либо занимала Зигемунд, – 27 (29 августа 2016).

Наибольших успехов в профессиональной теннисной карьере немецкая теннисистка достигла в парном разряде. Она победительница одного турнира Большого шлема в парном разряде (Открытый чемпионат США 2020) и двух турниров в миксте (Открытый чемпионат США 2016 и Ролан Гаррос 2024).

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Уимблдон-2025 Лаура Зигемунд Билли Джин Кинг Мартина Навратилова Винус Уильямс Серена Уильямс статистика
Вячеслав Кулаковский
Вячеслав Кулаковский Sport.ua
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