Зигемунд повторила достижения легендарной Навратиловой и сестер Уильямс

Немецкая теннисистка Лаура Зигемунд (WTA 104), победив в 1/16 финала Уимблдонского турнира 2025 шестую ракетку мира Мэдисон Киз (США), стала всего лишь шестой спортсменкой в истории Открытой эры, пробившейся в четвертый раунд британского мейджора после 37 лет.

Немка пополнила впечатляющий список, в который входят такие легенды, как Билли Джин Кинг, Вирджиния Уэйд, Мартина Навратилова, Винус Уильямс и Серена Уильямс.

Наивысшая позиция в мировом рейтинге WTA, которую когда-либо занимала Зигемунд, – 27 (29 августа 2016).

Наибольших успехов в профессиональной теннисной карьере немецкая теннисистка достигла в парном разряде. Она победительница одного турнира Большого шлема в парном разряде (Открытый чемпионат США 2020) и двух турниров в миксте (Открытый чемпионат США 2016 и Ролан Гаррос 2024).