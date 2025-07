ФОТО. Игрок сборной Англии сыграл в шахматы с известным бизнесменом

27-летний игрок сборной Англии и «Кристал Пэлас» Эберечи Эзе во время отпуска решил попробовать свои силы в другом виде спорта.

Вингер на отдыхе сыграл в шахматы с известным английским предпринимателем Ричардом Брэнсоном – состояние которого равняется 2.8 миллиардов долларов.

В сезоне 2024/25 Эберечи отыграл 43 поединка во всех турнирах. Футболист смог оформить 14 голов и 11 ассистов.

Напомним, что именно в 2025 году «орлы» выиграли первый трофей за 119 лет существования.

♟️✨ Eberechi Eze playing chess with Richard Branson (who has a net worth of $2.8billion according to Forbes). 🧠 pic.twitter.com/ojmTZ79N8D