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  4. ФОТО. Игрок сборной Англии сыграл в шахматы с известным бизнесменом
Англия
02 июля 2025, 12:41 | Обновлено 02 июля 2025, 12:58
332
0

ФОТО. Игрок сборной Англии сыграл в шахматы с известным бизнесменом

Эберечи Эзе попытался переиграть Ричарда Брэнсона

02 июля 2025, 12:41 | Обновлено 02 июля 2025, 12:58
332
0
ФОТО. Игрок сборной Англии сыграл в шахматы с известным бизнесменом
Getty Images/Global Images Ukraine. Эберечи Эзе

27-летний игрок сборной Англии и «Кристал Пэлас» Эберечи Эзе во время отпуска решил попробовать свои силы в другом виде спорта.

Вингер на отдыхе сыграл в шахматы с известным английским предпринимателем Ричардом Брэнсоном – состояние которого равняется 2.8 миллиардов долларов.

В сезоне 2024/25 Эберечи отыграл 43 поединка во всех турнирах. Футболист смог оформить 14 голов и 11 ассистов.

Напомним, что именно в 2025 году «орлы» выиграли первый трофей за 119 лет существования.

ФОТО. Игрок сборной Англии сыграл в шахматы с известным бизнесменом

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Эберечи Эзе Кристал Пэлас чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига фото
Андрей Витренко Источник: X (Twitter)
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