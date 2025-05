Кристал Пэлас выиграл свой первый трофей за 119 лет существования

В финальном матче Кубка Англии 2024/25 Кристал Пэлас победил Манчестер Сити со счетом 1:0.

Этот трофей стал историческим, первым в 119-летней истории для Кристал Пэлас.

Победный гол в матче забил Эберечи Эзе, который стал лишь четвертым футболистом Кристал Пэлас, забившим за клуб в финале Кубка Англии на Уэмбли.

1990 – Гари О'Райли

1990 – Ян Райт

2016 – Джейсон Панчеон

2025 – Эберечи Эзе

Эберечи Эзе стал первым игроком Кристал Пэлас со времен Даррена Амброуза в 2009 году, который забил в пяти подряд матчах за клуб.

Англичанин последовательно забил Арсеналу, Астон Вилле, Ноттингем Форесту, Тоттенхэму (дважды) и Манчестеру Сити.

Ранее Эберечи Эзе никогда не забивал в пяти матчах подряд.

Голкипер Кристал Пэлас Дин Хендерсон отразил четвертый из последних восьми пенальти (учитывая только игровое время). Вратарь совершил сейвы после ударов Деклана Райса, Гарри Кейна, Юри Тилеманса и Омара Мармуша.

Дин Хендерсон стал первым голкипером после Петера Чеха в 2010 году, кому удалось отбить пенальти в игровое время в финале Кубка Англии.

