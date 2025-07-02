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Уимблдон
02 июля 2025, 05:01 |
515
0

ЯСТРЕМСКАЯ: Я действительно была «в огне» и даже маникюр у меня с огоньками

Украинка прокомментировала победу над Коко Гауфф на старте Уимблдона-2025

02 июля 2025, 05:01 |
515
0
ЯСТРЕМСКАЯ: Я действительно была «в огне» и даже маникюр у меня с огоньками
Даяна Ястремская

Украинская теннисистка Даяна Ястремская прокомментировала победу над Коко Гауфф в первом раунде Уимблдона-2025:

– Даяна, поздравляем. Это была выдающаяся игра. Ты в третий раз проходишь во второй раунд Уимблдона, но, наверное, особенно приятно сделать это, обыграв действующую чемпионку Ролан Гаррос.

– Прежде всего хочу сказать, что этот корт дарит мне множество приятных воспоминаний – именно здесь я играла финал юниорского Уимблдона. Так что он вызывает у меня сильные эмоции.

Думаю, это был отличный матч. Я сегодня действительно была «в огне» и даже маникюр у меня с огоньками (смеется). Играть против Коко – это всегда что-то особенное. Мы уже играли трижды, теперь вот четвертый матч и счет теперь 3–1, она ведет. Она потрясающая теннисистка и замечательный человек, у нас с ней отличные отношения, и я получила огромное удовольствие от этой встречи. Такие корты – для великих игроков, и я очень благодарна за возможность быть здесь. Спасибо вам за такую поддержку.

– Помимо поддержки трибун, как много тебе дала поддержка бокса – тренера, команды, людей, которые с тобой рядом? Я знаю, у вашей команды есть девиз – «Верь в то, что делаешь». Насколько он важен в такие моменты?

– Моя команда всегда верит в меня. Сегодня со мной мой тренер Ману, Виктория [тренер по йоге], моя мама, мой агент, друзья, партнеры из Yonex. Я получила сегодня невероятную поддержку. Конечно, многое я сделала сама на корте, но и они проделали огромную работу.

– Этот сезон складывался неровно, были и спады. Но затем ты хорошо сыграла в Истборне и Ноттингеме. Насколько тебе добавили уверенности эти турниры перед Уимблдоном?

– Подготовка к травяному отрезку у меня была не лучшей: я заболела, затем был неудачный грунт, больше недели не могла тренироваться. Потом я всего 3–4 раза вышла на корт, два дня потренировалась на траве и сразу вышла в финал Ноттингема. Это было неожиданно, но я считаю, что сезон у меня хороший. Я провела много классных матчей, мне сейчас по-настоящему нравится быть на корте. Я обожаю играть на траве – кажется, в этом году мы с ней стали друзьями. Надеюсь, что мой путь здесь продолжится. Для меня большая радость быть здесь.

Украинка победила Гауфф со счетом 7:6 (7:3), 6:1. Во втором раунде Даяна поборется против Анастасии Захаровой.

Видеообзор матча Даяна Ястремская – Коко Гауфф

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Даяна Ястремская Коко Гауфф Уимблдон-2025
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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