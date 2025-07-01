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Уимблдон
01 июля 2025, 23:50 |
953
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Впервые с 2010 действующая чемпионка РГ вылетела с Уимблдона в первом круге

Коко Гауфф проиграла Даяне Ястремской на старте травяного мейджора в Лондоне

01 июля 2025, 23:50 |
953
0
Впервые с 2010 действующая чемпионка РГ вылетела с Уимблдона в первом круге
Getty Images/Global Images Ukraine. Коко Гауфф

1 июля украинская теннисистка Даяна Ястремская переиграла вторую ракетку мира и чемпионку Ролан Гаррос 2025 Коко Гауфф в первом раунде Уимблдона-2025.

Впервые с 2010 года и лишь в третий раз в Открытой Эре действующая победительница Открытого чемпионата Франции вылетела с травяного мейджора в Лондоне в первом же раунде.

15 лет назад итальянка Франческа Скьявоне после трофея в Париже проиграла в первом круге Уимблдонского турнира россиянке Вере Душевиной, а в 2005 году Жюстин Энен из Бельгии с титулом РГ проиграла гречанке Элени Данилиду на старте британского слэма.

Ястремская в 1/32 финала Уимблдона-2025 поборется против Анастасии Захаровой.

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Даяна Ястремская Коко Гауфф Жюстин Энен Уимблдон-2025 Уимблдон (теннис) Ролан Гаррос
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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