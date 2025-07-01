Впервые с 2010 действующая чемпионка РГ вылетела с Уимблдона в первом круге

1 июля украинская теннисистка Даяна Ястремская переиграла вторую ракетку мира и чемпионку Ролан Гаррос 2025 Коко Гауфф в первом раунде Уимблдона-2025.

Впервые с 2010 года и лишь в третий раз в Открытой Эре действующая победительница Открытого чемпионата Франции вылетела с травяного мейджора в Лондоне в первом же раунде.

15 лет назад итальянка Франческа Скьявоне после трофея в Париже проиграла в первом круге Уимблдонского турнира россиянке Вере Душевиной, а в 2005 году Жюстин Энен из Бельгии с титулом РГ проиграла гречанке Элени Данилиду на старте британского слэма.

Ястремская в 1/32 финала Уимблдона-2025 поборется против Анастасии Захаровой.