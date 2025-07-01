Впервые с 2010 действующая чемпионка РГ вылетела с Уимблдона в первом круге
Коко Гауфф проиграла Даяне Ястремской на старте травяного мейджора в Лондоне
1 июля украинская теннисистка Даяна Ястремская переиграла вторую ракетку мира и чемпионку Ролан Гаррос 2025 Коко Гауфф в первом раунде Уимблдона-2025.
Впервые с 2010 года и лишь в третий раз в Открытой Эре действующая победительница Открытого чемпионата Франции вылетела с травяного мейджора в Лондоне в первом же раунде.
15 лет назад итальянка Франческа Скьявоне после трофея в Париже проиграла в первом круге Уимблдонского турнира россиянке Вере Душевиной, а в 2005 году Жюстин Энен из Бельгии с титулом РГ проиграла гречанке Элени Данилиду на старте британского слэма.
Ястремская в 1/32 финала Уимблдона-2025 поборется против Анастасии Захаровой.
3 - The Women’s Singles reigning French Open champion lost in the First Round in Wimbledon for the third time in the Open Era— OptaAce (@OptaAce) July 1, 2025
Justine Henin (2005 vs Daniilidou)
Francesca Schiavone (2010 vs Dushevina)
Coco Gauff (2025 vs Yastremska)
Halt.#Wimbledon | @Wimbledon @WTA
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