ОФИЦИАЛЬНО. Игрок, за которым охотилось Динамо, выбрал за какой клуб играть

21-летний южноафриканский центральный защитник Име Окон определился с будущим.

Южноафриканец подписал официальный контракт с клубом «Ганновер», который в прошлом сезоне финишировал на девятой позиции в немецкой Бундеслиге.

У Окона закончился контракт с южноафриканским клубом «Суперспорт Юнайтед» – он переехал в Германию на правах свободного агента.

Долгое время им интересовалось «Динамо» и вело переговоры, но футболист явно выбрал другой путь.

Ранее сообщалось, что защитник «Динамо» вернется в Киев, чтобы бороться за место в старте.