Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Эдди ХАУ: «Мы все еще в игре, мы все еще боремся»
Кубок английской лиги
14 января 2026, 14:16 |
71
0

Эдди ХАУ: «Мы все еще в игре, мы все еще боремся»

Коуч «Ньюкасла» прокомментировал поражение от «Манчестер Сити»

14 января 2026, 14:16 |
71
0
Эдди ХАУ: «Мы все еще в игре, мы все еще боремся»
Getty Images/Global Images Ukraine. Эдди Хау

Английский тренер «Ньюкасла» Эдди Хау прокомментировал матч четвертьфинала Кубка английской лиги, в котором его подопечные со счетом 0:2 уступили «Манчестер Сити»:

«Мы все еще в игре, мы все еще боремся, хотя переломить ситуацию очень сложно. Это все еще возможно, и футбол может подарить нам несколько волшебных моментов.

«В прошлом году мы были на другой стороне этого счета.

Мы поехали в Лондон и выиграли 2:0, и мы чувствовали, что игра еще не закончена, все зависело от следующего гола в этой паре. Думаю, так будет и в этом матче – если мы сможем забить гол, у нас еще есть все шансы».

«Сегодня мы увидели достаточно, чтобы понять, что можем быть конкурентоспособными, и мы не были в лучшей физической форме. Но я все еще думаю, что мы создали им проблемы, поэтому нам нужно снова выйти на поле с таким же настроем».

По теме:
Арсенал против Челси: «Канониры» проиграли свои последние 4 полуфинала
Топ-5 команд Лиги чемпионов с наивысшими показателями контроля мяча
Семеньо повторил достижение Адебайора, Гвардиола снова победил Эдди Хау
Ньюкасл Кубок английской лиги по футболу Ньюкасл - Манчестер Сити Эдди Хау Манчестер Сити пресс-конференция
Даниил Кирияка Источник
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Арбелоа поразил Лунина своим первым официальным решением
Футбол | 14 января 2026, 14:15 0
Арбелоа поразил Лунина своим первым официальным решением
Арбелоа поразил Лунина своим первым официальным решением

Известна заявка «Реала» на следующий матч – там нет Куртуа

Владислав Ванат составил компанию Михаилу Мудрику
Футбол | 14 января 2026, 08:17 8
Владислав Ванат составил компанию Михаилу Мудрику
Владислав Ванат составил компанию Михаилу Мудрику

Украинец забил пятый гол за «Жирону»

Менеджер: «В команде Усика сказали, что Александр проиграл этот бой»
Бокс | 14.01.2026, 07:32
Менеджер: «В команде Усика сказали, что Александр проиграл этот бой»
Менеджер: «В команде Усика сказали, что Александр проиграл этот бой»
ФЕДОРЧУК: «Это провал селекции Динамо. Шовковский его даже в деле не видел»
Футбол | 14.01.2026, 12:09
ФЕДОРЧУК: «Это провал селекции Динамо. Шовковский его даже в деле не видел»
ФЕДОРЧУК: «Это провал селекции Динамо. Шовковский его даже в деле не видел»
Сергей НАГОРНЯК: «Человек приехал из Испании и навел шороху в УПЛ»
Футбол | 13.01.2026, 18:23
Сергей НАГОРНЯК: «Человек приехал из Испании и навел шороху в УПЛ»
Сергей НАГОРНЯК: «Человек приехал из Испании и навел шороху в УПЛ»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Мозес ИТАУМА: «Он уже не тот, старый и списанный боксер»
Мозес ИТАУМА: «Он уже не тот, старый и списанный боксер»
12.01.2026, 09:00 1
Бокс
Украинский боксер хочет получить паспорт гражданина другой страны
Украинский боксер хочет получить паспорт гражданина другой страны
13.01.2026, 19:04 8
Бокс
Алонсо сам решил уйти из Реала из-за этих людей. Основная причина отставки
Алонсо сам решил уйти из Реала из-за этих людей. Основная причина отставки
13.01.2026, 07:45 6
Футбол
ФЬЮРИ выбрал победителя боя Усик – Уайлдер: «У него нет ни единого шанса»
ФЬЮРИ выбрал победителя боя Усик – Уайлдер: «У него нет ни единого шанса»
13.01.2026, 05:22 2
Бокс
Стало известно, сколько заработала Свитолина за трофей WTA 250 в Окленде
Стало известно, сколько заработала Свитолина за трофей WTA 250 в Окленде
12.01.2026, 23:23
Теннис
ОФИЦИАЛЬНО. Реал Мадрид уволил Хаби Алонсо
ОФИЦИАЛЬНО. Реал Мадрид уволил Хаби Алонсо
12.01.2026, 19:18 84
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Реал сразу назначил нового тренера после увольнения Алонсо
ОФИЦИАЛЬНО. Реал сразу назначил нового тренера после увольнения Алонсо
12.01.2026, 19:27 9
Футбол
Жеребьевка 1/16 финала Кубка Англии. Кто для Ман Сити, Челси и Арсенала?
Жеребьевка 1/16 финала Кубка Англии. Кто для Ман Сити, Челси и Арсенала?
12.01.2026, 20:54 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем