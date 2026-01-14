Эдди ХАУ: «Мы все еще в игре, мы все еще боремся»
Коуч «Ньюкасла» прокомментировал поражение от «Манчестер Сити»
Английский тренер «Ньюкасла» Эдди Хау прокомментировал матч четвертьфинала Кубка английской лиги, в котором его подопечные со счетом 0:2 уступили «Манчестер Сити»:
«Мы все еще в игре, мы все еще боремся, хотя переломить ситуацию очень сложно. Это все еще возможно, и футбол может подарить нам несколько волшебных моментов.
«В прошлом году мы были на другой стороне этого счета.
Мы поехали в Лондон и выиграли 2:0, и мы чувствовали, что игра еще не закончена, все зависело от следующего гола в этой паре. Думаю, так будет и в этом матче – если мы сможем забить гол, у нас еще есть все шансы».
«Сегодня мы увидели достаточно, чтобы понять, что можем быть конкурентоспособными, и мы не были в лучшей физической форме. Но я все еще думаю, что мы создали им проблемы, поэтому нам нужно снова выйти на поле с таким же настроем».
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Известна заявка «Реала» на следующий матч – там нет Куртуа
Украинец забил пятый гол за «Жирону»