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Украина. Премьер лига
21 июня 2025, 10:02 |
927
0

Защитник Динамо вернется в Киев, чтобы бороться за место в старте

Александр Сирота прокомментировал слухи о своем будущем

21 июня 2025, 10:02 |
927
0
Защитник Динамо вернется в Киев, чтобы бороться за место в старте
ФК Маккаби Хайфа. Александр Сирота

Защитник киевского «Динамо» Александр Сирота, который провел сезон 2024/25 в аренде в израильском клубе «Маккаби» Хайфа, прокомментировал слухи о своем будущем.

Напомним, ранее появилась информация, что футболист не планирует возвращаться в Киев.

– До 30 июня вы все еще игрок «Маккаби». Да или нет?

– Да, 30 июня с «Маккаби» Хайфа у меня заканчивается арендное соглашение.

– В израильских СМИ была информация, что вы даже не рассматриваете вариант с возвращением в Киев. Инсайд высосан из пальца, или нет?

– Многие украинские и израильские журналисты разнесли информацию, что я не хочу возвращаться в Киев. Это – полное вранье. У меня там семья, друзья. Как я могу не хотеть ехать в Киев? Я игрок «Динамо». Сейчас мои агенты разговаривают с руководством клуба, решают, когда именно мне присоединиться к команде.

– Готовы навязать конкуренцию за место в составе Михавку, Попову, Дячуку и зятю Игоря Суркиса Биловару?

– Конечно, я готов к конкуренции, – прокомментировал Сирота.

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Динамо Киев чемпионат Израиля по футболу Маккаби Хайфа Александр Сирота трансферы трансферы УПЛ аренда игрока
Николай Титюк Источник: Украинский футбол
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