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  4. Украинский футболист Динамо не хочет возвращаться в Киев
Украина. Премьер лига
19 июня 2025, 10:18 |
4089
3

Украинский футболист Динамо не хочет возвращаться в Киев

Александр Сирота намерен остаться в чемпионате Израиля еще на год

19 июня 2025, 10:18 |
4089
3
Украинский футболист Динамо не хочет возвращаться в Киев
ФК Динамо Киев. Александр Сирота

Центральный защитник киевского «Динамо» Александр Сирота, который провел сезон 2024/25 в чемпионате Израиля, не намерен возвращаться в Украину.

25-летний футболист провел прошлую кампанию в составе «Маккаби» из Хайфы на правах аренды. 30 июня истекает срок соглашения между украинским и израильским клубом, поэтому Сирота должен вернуться в Киев.

По информации израильской прессы, защитник не намерен ехать в Украину и планирует остаться в составе «Маккаби». По условиям арендного соглашения, коллектив из Хайфы имеет первоочередное право выкупа, но у израильского клуба нет возможности заплатить 1,5 млн евро за трансфер – именно столько требуют «бело-синие».

«Маккаби» хочет, чтобы Сирота продлил контракт с киевским «Динамо», а потом забрать футболиста на год в очередную аренду. Сам Александр полностью доволен своей командой и тоже хочет остаться в Израиле.

На данный момент все зависит от киевского клуба – «бело-синие» не рассчитывают на защитника, но хотели бы продать его, а не отдавать в аренду.

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Динамо Киев чемпионат Израиля по футболу Маккаби Хайфа Александр Сирота аренда игрока трансферы трансферы УПЛ
Николай Титюк Источник
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Singularis
Ну если уже выучил иврит, то грех дёргаться.  Мы же помним что Цыганков родился в Израиле ,  потому что его отец там играл.
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ROMAN Serovenko
Да,там спокойнее
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batistuta
Очкує, що скоро усіх футбальорів на фронт заберуть....
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