Украинский футболист Динамо не хочет возвращаться в Киев

Центральный защитник киевского «Динамо» Александр Сирота, который провел сезон 2024/25 в чемпионате Израиля, не намерен возвращаться в Украину.

25-летний футболист провел прошлую кампанию в составе «Маккаби» из Хайфы на правах аренды. 30 июня истекает срок соглашения между украинским и израильским клубом, поэтому Сирота должен вернуться в Киев.

По информации израильской прессы, защитник не намерен ехать в Украину и планирует остаться в составе «Маккаби». По условиям арендного соглашения, коллектив из Хайфы имеет первоочередное право выкупа, но у израильского клуба нет возможности заплатить 1,5 млн евро за трансфер – именно столько требуют «бело-синие».

«Маккаби» хочет, чтобы Сирота продлил контракт с киевским «Динамо», а потом забрать футболиста на год в очередную аренду. Сам Александр полностью доволен своей командой и тоже хочет остаться в Израиле.

На данный момент все зависит от киевского клуба – «бело-синие» не рассчитывают на защитника, но хотели бы продать его, а не отдавать в аренду.