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Италия
01 июля 2025, 14:34 | Обновлено 01 июля 2025, 14:35
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Не только Нойер. Наиболее вовлеченные в подготовку атак вратари Европы

Отмечаем тех вратарей, которые больше всего помогали своим командам забивать

01 июля 2025, 14:34 | Обновлено 01 июля 2025, 14:35
175
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Не только Нойер. Наиболее вовлеченные в подготовку атак вратари Европы
Getty Images/Global Images Ukraine. Мануэль Нойер

Показатель xGBuildup указывает на вовлеченность футболиста в опасные атаки команды. Разберем на конкретном примере. Ямаль пасует на Рафинью, Рафинья – на Левандовского, поляк бьет по воротам. Тогда последний получит какой-то xG за свою попытку (скажем, 0.26), бразилец – xA за передачу под удар (также 0.26), а Ямаль – те же 0.26, но к xGBuildup. Если на Ямаля пасовал до этого Педри, то Педри также получит 0.26 к тому же показателю. Цепочка может быть и длиннее, участие в ней могут принимать многие футболисты. В командах, которые ставят на игру с мячом, собирать хорошие цифры xGBuildup проще, но практика показывает, что лучшим из лучших без высокой культуры паса не станешь даже с топ-окружением. Ты должен круто передавать мяч, потому что если не умеешь – цепочки с ударом не будет. Поэтому xGBuildup – метрика, которая позволяет оценить, насколько качественно футболист помогает готовить атаки.

Тренд таков, что все большему количеству команд нужен вратарь, который не просто умеет играть ногами, но и начинает таким образом атаки. В предыдущем сезоне аж 8 вратарей топ-лиг набрали показатель 8+ по xGBuildup в чемпионате, а это уровень, чтобы вы понимали, Де Брюйне (8.7) и Кейна (8.71). В данному тексте назову всех этих героев и попробую указать на причину успеха каждого.

Ян Зоммер («Интер», 8.29)

Getty Images/Global Images Ukraine

Единственный вратарь Серии А, который перебил отметку в 8-ку по этому показателю. Вообще, в Италии на каждой позиции в среднем по xGBuildup топы набирают меньше, чем в других топ-лигах, поэтому можно предположить, что голевые цепочки в стране в среднем короче. Но швейцарского стража ворот это не остановило. В среднем за 90 минут игры он готовил атак на 0.25 xG, а это 4 поединка на один «гарантированный» гол – очень и очень неплохо. И это при том, что Зоммер вне топ-4 лучших вратарей лиги по количеству пасов. И здесь интересный момент: Ян делает в среднем самые короткие передачи в чемпионате (26.6 метров), поэтому есть соблазн сказать, что его высокий показатель xGBuildup является заслугой команды, которая получает мяч у своих ворот и эффективно продвигает его к чужим, но Зоммер еще и в топ-4 лучших по проценту точных на 37+ метров. То есть умеет коротко. Умеет длинно. Умеет для развития атаки. Умеет для сохранения контроля. Ян просто круто играет ногами. В Италии настолько качественно это делать не умеет больше никто.

Херонимо Рулли («Марсель», 8.08)

Конечно, всем названным вратарям в нашем списке немало помогает команда. Даже если кипер – футбольный бог, все равно не сможет набирать баллы xGBuildup, если партнеры не доводят атаки до ударов. Но к Рулли здесь претензий вообще нет, потому что «Марсель» – команда с неплохим билд-апом, однако с не работающими стабильно механизмами развития атак. «Монако» создал больше xG в сезоне, но его вратари имеют худшие показатели xGBuildup/90 минут, а «Ницца» имела примерно столько же шансов – но Булка не дотянул (6.59). Или, например, Петрович из «Страсбура» сделал на 341 пас больше (1437, больше всех в Л1), но атаки все равно готовил хуже (6.61). То есть да, Рулли среди лучших из-за желания тренера Де Дзерби играть коротко, но лучший он именно из-за собственных умений. О классе вратаря говорит в том числе тот факт, что он дважды ассистировал на удары для своих партнеров. А вот, например, Доннарумма такого не делал ни разу за 6 последних сезонов.

Джанлуиджи Доннарумма («ПСЖ», 9.81)

Getty Images/Global Images Ukraine

Нет, я не буду говорить вам, что Джиджи хорошо играет ногами, потому что это неправда. Вот почему какой-то отдельно взятый статистический показатель и имеет мало веса – и требует «проверки» как минимум еще одним сопутствующим. Даже если бы Доннарумма отыграл все матчи в чемпионате, с его темпом пасов/матч он бы не вошел по их количеству в топ-10 лучших вратарей лиги. В плей-офф ЛЧ, особенно против «Арсенала» в ответном матче, было заметно: итальянца «отрезали» от пасовой игры. Защитник «ПСЖ», когда его зажимали на своей половине поля, выбивал мяч только для того, чтобы не отдавать его Джиджи. Потому что этот вратарь выйти из-под прессинга не поможет, скорее привезет. Доннарумма стал одним из тех, кто выиграл для «ПСЖ» ЛЧ, потому что Энрике в решающих стадиях наступил себе на горло и принял кипера таким, каким он есть – неспособным эффективно играть ногами. А его результат по xGBuildup в Л1 – совпадение. «ПСЖ» имеет самые точные передачи в чемпионате, и его невыгодно прессинговать, поэтому Джиджи отдавал свободному ближнему – а дальше партнеры генерировали момент сами. Любой вратарь на его месте имел бы здесь топ-показатель.

Тибо Куртуа («Реал Мадрид», 9.02)

Давайте начистоту: «Реал» большую часть сезона не имел отлаженного механизма игры с мячом. Его атаки были хаотичными, часто – короткими, без длинных цепочек передач или без ударов. Моментов все еще создавалось немало, но вариант «Вальверде отобрал, отдал на Мбаппе, а тот забил с 30 метров» не дает дополнительных баллов xGBuildup вратарю. Однако Куртуа все равно лучший в Испании по абсолютному показателю. Щенсны начинает атаки эффективнее в расчете на 90 минут (0.35, у Тибо – 0.3), но «Барселона» имеет позиционную структуру, а «Реал» – нет. И именно в этом году Куртуа выдает свой лучший по метрике показатель за всю карьеру. Главный вопрос: как? Он вне топ-6 лучших по пасам, ниже среднего по качеству выбиваний, но аж 689 точных коротких и средних по длине передач из 694 возможных. Куртуа просто не ошибался в несложных ситуациях вообще – а дальше все сделал класс исполнителей. Вот настолько он высок в «Реале». Лунин имеет лучшие цифры игры ногами, поэтому если бы играл – лучшим был бы именно он.

Алиссон («Ливерпуль», 9.01)

Getty Images/Global Images Ukraine

И это он только в 28 турах сыграл. Что было бы, если бы принял участие во всех матчах чемпионата в сезоне? Здесь идеальный союз команды, которая хочет готовить свои позиционные атаки от вратаря, и кипера, который умеет играть ногами. «Ливерпуль» с отрывом почти в полных 20 xG – коллектив с самой продуктивной атакой чемпионата. Так что да, вратарь такой команды, сыграй он 38 матчей, был бы в нашем списке при любых обстоятельствах а-ля Доннарумма. Но Алиссон имел меньше времени, однако все равно среди лучших. Более того: он обошел Гакпо (8.68) и Джонса (7.7), которым объективно должно быть проще набивать xGBuildup. «Ливерпуль» разорвал лигу вертикальными атаками (больше всего забитых в контрах – 14), и многие из них начинал именно бразильский вратарь, который умеет посмотреть по сторонам – и отпасовать партнеру, который находится в наиболее выгодной позиции. Вообще, здесь я вам могу рассказать немного нового, ведь вы и сами знаете, что Алиссон с мячом в ногах – топ. Уже много лет подряд.

Бернд Лено («Фулхем», 9.06)

Вот так вот. Лучший в АПЛ по показателю – вратарь «Фулхэма». И, я думаю, здесь только словами «просто команда играет в атаку» не удастся манипулировать, ведь в пересчете на 90 минут Лено (0.24) обошел, например, Эдерсона (0.19), который играет в команде, создающей больше шансов и имеющей более сильное позиционное нападение. Вот это клише «немецкие вратари всегда круто играют ногами» – неправдивое, но Лено хочет убедить в обратном. В своем клубе Бернд в топ-5 лучших по этому показателю, и это абсолютно ненормально даже для представителей нашего топа. Например, Алиссон в «Ливерпуле» только в топ-10. То есть в составе лондонцев Лено действительно является одним из главных плеймейкеров. Он среди лучших в лиге по количеству передач, среди лучших по точности длинных попыток, один из немногих вратарей с как минимум одним голевым пасом за сезон – все метрики за него. Конечно, повезло, что команда хочет долго разыгрывать круглый (поэтому тот же Флеккен 8+ не набрал), но лично к Лено вопросов нет.

Александр Нюбель («Штутгарт», 10.9)

Getty Images/Global Images Ukraine

Лучший вратарь в аспекте в этом материале. Ну и вот вам причина, почему «Бавария» несколько лет назад подписала его на замену Нойеру. Нюбель даже не в топ-2 лучших в чемпионате по количеству пасов, а его команда вне топ-2 лучших по показателю ожидаемых голов – но он все равно здесь, на самой вершине. Нюбель – топ-1 чемпионата среди игроков всех позиций по показателю Progressive Distance (далее – PD) через передачи. Вы спросите: был бы Нойер лучшим здесь, если бы сыграл во всех матчах? Да, но имел бы не такой уж большой отрыв от Нюбеля – буквально в 2 «лишних» матча. В этом сезоне «Штутгарт» после продажи год назад защитников Антона и Ито не имел топ-защиты, а вратарь вообще не выручал: по пост-шоту Александр стал вторым с конца, из-за него команда пропустила на 7 мячей больше, чем должна была. Поэтому спасти все могла только удачная игра с круглым в ногах – и «Штутгарт» такую имел. Не в последнюю очередь благодаря Нюбелю, который, в отличие от Нойера, плохой шот-стопер – но, как и Ману, топ в игре ногами.

Мануэль Нойер (9.72)

Пожалуй, здесь не было интриги. Ману снова пропустил кучу времени, на этот раз сыграл только 22 матча в чемпионате – и этого все равно с запасом хватило, чтобы войти в нашу подборку. Если бы выходил на поле каждую неделю, как минимум в полтора раза перебил бы каждого из вратарей, названных выше. Конечно, здесь влияет еще и факт выступления в составе топ-команды, но показатели Алиссона и Доннаруммы меньше, хотя их клубы разрывали лигу не менее стабильно. Нойер в сезоне Бундеслиги выполнил 65% точных дальних передач – на 6% больше, чем любой другой вратарь. Большинство защитников лиги не пасуют настолько точно, Нойер по точным длинным пасам – один из 50 лучших футболистов всего чемпионата. Даже в год, когда снова были травмы. Даже не на своем пике Ману – лучший в Европе по умению «вложить» мяч в ногу одному из нападающих на чужой половине поля. А еще у него 10 Progressive Passes (передачи, которые существенно продвигают атаку), у всех других вратарей дивизиона – максимум 4. Недостижимый идеал. До сих пор.

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статьи эксклюзив Мануэль Нойер Ян Зоммер Джанлуиджи Доннарумма Тибо Куртуа Алиссон Беккер Бернд Лено
Яся Ле
Яся Ле Sport.ua
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