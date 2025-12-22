МАКАРЕНКО: «Он – один из лучших вратарей в УПЛ»
Голкипер Александрии высказался по поводу лучших вратарей в Украине и мире
Вратарь «Александрии» Назар Макаренко назвал лучших вратарей в Украине и мире:
«Отмечу своего одноклубника – Виктора Долгого. Это очень хороший и талантливый вратарь. На мой взгляд, один из лучших в нашей Лиге. Такой конкурент в клубе только помогает расти и мне, и так же я помогаю расти ему.
Что касается других, то могу отметить своих ровесников. Денис Марченко, Назар Домчак – очень хорошие и талантливые вратари. Если брать постарше, то мне нравится Иван Пахолюк, а также Дмитрий Ризник.
Если уже говорить о топ-футболе, то когда-то брал пример с Яна Облака, Эдерсон по игре ногами импонирует. Сейчас Доннарума очень нравится».
Ранее Назар Макаренко сравнил Руслана Ротаня и Кирилла Нестеренка.
